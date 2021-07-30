Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Kutlama Mesajı

Kahraman Kıbrıs Türk Halkının haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığı; Kıbrısın Fethinin 450'nci, TMT’nin 63'üncü ve Güv.K.K.lığı’nın 45'inci kuruluş yıldönümünü kutladığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını içtenlikle kutlarız.

Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethine kadar olan dönemde Doğu Akdeniz’de korsan yatağı olan adaya Osmanlının fethiyle birlikte 300 yılı aşkın süreyle huzur, barış ve adalet gelmiş sonsuza kadar sürecek Türk varlığı adada kök salmıştır.

Adanın İngiltere’ye ilhakından sonra Rumlar, huzursuzluk, karışıklık yaratarak Enosis hayallerine ulaşmak üzere de 1955 yılında kurdukları EOKA tedhiş örgütüyle Türkleri yok etmek üzere Yunanlılarla birlikte katliamlara yönelmekten çekinmemişlerdir.

Kıbrıs Türkü; hürriyetine, canına, malına ve mukaddesatına yönelen tehditlere karşı koymak, bu topraklarda huzur içinde, hür ve bağımsız olarak yokluklara rağmen varoluş mücadelesinin dayanağı TMT’yi kurarak Mutlu Barış Harekatına kadar olan süreçte mücadele ateşini adanın her yerinde diri tutmuştur. Barış Harekatı sonrasında huzur ve güven ortamına kavuşulmasıyla birlikte efsanevi TMT’nin düzenli bir orduya dönüştürülerek,mensubu olmaktan gurur duyduğumuz, gözbebeğimiz, övünç kaynağımız Güv.K.K.lığı kurulmuştur. Güv.K.K.lığı kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile birlikte; Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir engel, sarsılmaz bir güç olarak durmaktadır. Bu vesileyle halkımız ve silah arkadaşlarımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımızı tekrar kutlar. Şehitlerimizi, ebediyete uğurladığımız gazilerimiz ve silah arkadaşlarımızı rahmetle anarken, Yaşayan anıtlarımız olan gazilerimize şükranlarımızı sunarız.