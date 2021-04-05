Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası (El-Sen) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Eyleme Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)‘nden milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Erkut Şahali, Sıla Usar İncirli ve Salahi Şahiner, Türksen, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu ve Bu Memleket Bizim Platformu destek verdi.

Eylemde, “Evine dön Aksa”, “Komisyonculara geçit yok”, “Sattırmayacağız”, "Son kale KIB-TEK, yaşatma savaşımız bitmeyecek", "Özelleştirmeye hayır", “Seni O koltukta oturtmayacağız Bay Arıklı” ve “Bu kurumu size yedirtmeyiz” ifadeleri yer alan döviz ve pankartlar taşındı.

Eylemciler "Gabak kesmesinler" diyerek bakanlığın önüne kabak bıraktı.

Bıçaklı: Yolsuzluk varsa neyi bekliyorsunuz?

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı eylemde yaptığı konuşmada, yönetim makamlarında oturan kişilerin “ülke tapusu elindeymiş gibi” hareket ettiğini, ülkenin kurumlarının halkın malı olduğunu unuttuklarını söyledi.

Arslan Bıçaklı, yönetimdekilerin geçici olduğuna işaret ederek, “biri gidiyor biri geliyor” dedi.

Son dönemde KIB-TEK üzerinden birçok kuruma oyun oynandığını ifade eden Bıçaklı, KIB-TEK’in elektrik üreten bir kurum olduğunu ve hayır kurumu olmadığını elektrik kullananların bedelini ödemek durumunda olduğunu kaydetti.

KIB-TEK’te yolsuzluk olduğunun sürekli Ekonomi ve Enerji Bakanı tarafından ifade edildiğini söyleyen Bıçaklı, “Varsa bir yolsuzluk durumu, neyi bekliyorsunuz? KTHY’yi batıranları soktunuz ya içeri, bunları da alın. Her gün yolsuzluk saçmalıkları ile orada çalışan insanları zan altında bırakamazsınız” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı 4 tane santral yatırımı için 5 yıl önce protokol yapıldığını ancak hiçbir gelişme olmadığını anlatan Bıçaklı, “Aksa’ya mahkum olmayalım diye protokol imzalandı. Ne oldu? Herkes, ben yapmadım o yaptı, diye işin içinden sıyrılıyor. Ben atılan imzaya bakarım, yalan söylüyorsunuz. Yapmayın böyle şeyler, insanları başka yerlere sürüklüyorsunuz. Biz toplumumuzun değerlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz.”

ELSEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın her fırsatta Kıb-Tek’te “vurgun” olduğunu iddia ettiğini savunarak, bu konuda tüm çalışanları zan altında bırakmanın ötesinde tek bir adım atılmadığını, aksine Akaryakıt İhalesi’nin iptal edilerek, tarihin en büyük şaibesinin altına imza atıldığını ileri sürdü.

Özkıraç: KIBTEK’i yeşil sermaye ve ağa babalarına sattırmayağız

Kubilay Özkıraç, bakan Erhan Arıklı’nın faşist ve ırkçı anlayışına karşı mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Özkıraç, özelleştirme yapılmayacak diyerek koltuğa oturanların kurumu özelleştirmek istediklerini belirterek, “Kıbtek senin babanın malı değildir. Ne sana ne de senin ağa babalarına sattırmayacağız. Bakanlık koltuğuna oturması ülkenin ayıbıdır. Hak hukuk adalet tanımıyor. Yaptım oldum diye hareket ediyor” ifadelerini kullandı.

Telefon Dairesi üzerinde de ciddi oyunlar oynandığından bahseden Özkıraç, “Amaç kendisinin de mensup olduğu yeşil sermayeye peşkeş çekmektir. Her türlü bedeli ödemeye hazırız. İhale yasasını takmıyor. Aksa’daki vurgunla ilgili Erhan Arıklı’nın yanında duracağız. Her gün çalışanları hırsızlıkla suçluyor ve günah keçisi ilan ediyor. Yolsuzluk ve vurgun varsa ihale komisyonu ve Ekonomi Enerji Bakanlığında var” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Elsen adına yazılı açıklamayı Ersan Kaşif okudu.

Göreve geldiği günden beridir “Ekonomi” ve “Enerji”den sorumlu Bakan olan Erhan Arıklı’nın, her iki konuda da başarısızlığı ortadadır. Ekonomik açıdan tek bir tedbir açıklamayan, tek bir önerisi dahi olmayan, sürekli elini emekçinin cebine atan ve Türkiye ile imzalanan Ekonomik Protokolden dahi haberi olmadığını açıkça ifade eden Arıklı’nın tek derdinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olduğu daha ilk günden bugüne kadar takındığı tavırla ortadadır.

Her fırsatta KIB-TEK’te vurgun olduğunu iddia ederek şaibelerin olduğuna dikkat çeken Arıklı, tarihin en büyük şaibesinin altına bizzat yakıt ihalesini iptal ederek kendisi imza koymuştur. 28 Dolar keşif bedeli belirlenen ihaleyi yasadışı bir şekilde iptal eden Arıkılı, yakıt işini 34 Dolar’a TPIC’e vermiştir. Bu şaibe bile tek başına Erhan Arıklı’nın niyetini ortaya koymaktadır.

Şimdi buradan soruyoruz;

1-Keşif bedeli üzerinde yakıt almak KIB-TEK’i çok büyük zarara uğratmadı mı?

2-Yakıt işini alan TPIC’ten teminat mektubu istendi mi?

3-Keşif bedeli 28 Dolar olan yeni yakıt ihalesini de iptal edecek misiniz?

4-Geçerli neden olmadan ihaleyi iptal etmek suç değil mi?

5-İhalesiz bir şekilde yakıt işini bir firmaya vermek şaibeye ortak olmak anlamına gelmiyor mu?

6-İhaleleri iptal edip adrese teslim bir şekilde TPIC ile neden anlaştın?

Bu toplum ve bizler senden cevap bekliyoruz!

En önemlisi de, yargımıza bu olaya müdahil olması için çağrı yapıyoruz!

Burada vurgun ve vurguncular var, hesap zamanı geldi!