Kıbrıs'tan çıktı dünyada viral oldu

Ülkemizin bilişim ve görsel efektler alanında uzman isimlerinden biri olan Şaban Havuzsalim hazırladığı 12 saniyelik kısa videoyla sosyal medyada viral oldu.

Alevkayası bölgesine gelen bir uzaylı ile sohbeti ve tokalaşmasını konu alan kısa film dünyanın çeşitli yerlerinde binlerce kişiye ulaştı.

Test amaçlı çekilen kısa video uzay araştırmacılarının da dikkatini çekti ve bir çok televizyon programına konu oldu.

Meksikalı uzay araştırmacısı Rodrigo Giraldo V. programında videonun gerçek olduğunu iddia etti, hatta test programına soktu.

Televizyonda yayınlanmasının ardından UFO araştırmacıları Şaban Havuzsalim’e ulaşarak videonun gerçekliğini sordu.

Daha sonrasında ise araştırmacılardan www.ufoofinterest.org sitesinin yöneticisi Scot Brando kendi twitter kanalında Şaban Havuzsalim’in videosunun orjinalini yayınladı.

Video Tiktok üzerinden de zecomedia isimli bir kullanıcı tarafından paylaşıldı 60 Binden fazla görüntülenme aldı.

Şaban Havuzsalim'in konu ile ilgili yorumu ise "3D VFX videolarımı çoğunlukla test amaçlı yaparım. Bu videoda arkadaşım Mehmet Fatih Ateş ile birlikte Alevkayası’nda spontane gelişen bir çekim yaptık. Daha sonra bu video üzerine çesitli VFX teknikleri kullanarak uzaylı karakterini ekledim. Bir başkasının videomu benden izinsiz alıp gerçekmiş gibi paylaşacağı aklımın ucundan dahi geçmezdi. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum :)" oldu.