Kıbrıs'ın ilk acil durum hastanesi açılıyor

Mecliste konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandemi hastanesinin 15 Kasım’da açılışının yapılacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, mecliste pandemi hastanesinin ne zaman açılacağı sorusu üzerine 15 Kasım’da açılacağını söyleyerek, grip aşılarının da geleceğini belirtti.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la ortak basın toplantısı düzenleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Kasım’da KKTC ziyareti gerçekleştireceğini söylemişti.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pandemi hastanesi açılışını yapması bekleniyor.