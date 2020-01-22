Kıbrıs'ın gündemi meteor

Kıbrıs’ın gecesini aydınlatan ışık huzmesi, ada genelinde gündem oldu. NASA verilerine göre dün akşam bir meteor Lübnan ile Kıbrıs arasına düştü. Fakat ışık huzmesinin görüldüğü saat ile NASA’nın işaret ettiği saat uymuyor.

Kıbrıs’ın hem kuzeyinden hem de güneyinden görülen ışık huzmesi gündem oldu.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında görüldüğü ifade edilen ışık huzmesiyle ilgili ‘meteor’, ‘füze’ ve ‘UFO’ yorumları yapıldı.

Güney Kıbrıs Astronomi Örgütü de, olayın 22.00 sıralarında yaşandığını doğruladı.

Örgüt, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, tüm Kıbrıslıları araştırmaya katkı koymaya davet etti.

Güney’deki birçok haber sitesi, geceyi aydınlatan ışık huzmesinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı.

Sigma’nın haberine göre ise, astrofizikçi Chrysanthos Fakas, geceyi aydınlatan ışık huzmesinin göktaşı olabileceğini söyledi.

Yine Güney’deki haber kaynakları, göktaşı olduğu iddia edilen nesnenin Alayköy çevresine düşmüş olabileceğini söyledi.

NASA’YA GÖRE KIBRIS İLE LÜBNAN ARASINA DÜŞEN BİR METEOR VAR

Öte yandan 1985 yılından bu yana “göklerden dünyaya gelen” her şeyin kaydını tutan NASA’nın meteor haritasına göre, dün akşam saatlerinde bir göktaşı, Kıbrıs ile Lübnan arasına düştü.

Göktaşının, 33,1’inci Kuzey Enlemi, 34,3’üncü Güney Boylamına düştüğü aktaran NASA, meteorun saniye başına kilometre cinsinden çarpma hızını 27,4 olarak kaydetti.

ARADA 2 SAAT FARK VAR

Fakat NASA verileriyle, Kıbrıs’ın yaşadığı olay arasında ufak bir fark var. NASA verilerinin işaret ettiği meteor, saat 20.07 sıralarında düşmüş. Kıbrıs’ın gördüğü ışık huzmesi ise saat 22.00 sıralarına denk geliyor.

NASA’nın bahsi geçen sitesinde, “Verilerin gerçek zamanlı olarak sağlanmadığını ve tüm meteorların raporlanmadığını unutmayın” uyarısı da bulunuyor.

Göktaşının düşüş süresini, atmosfere girdiği andan itibaren hesapladığı ifade edilen NASA’nın 2 saatlik bir yanılma payı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Fakat 2 saat arayla 2 farklı meteorun düşmüş olabileceğini düşünmek de oldukça zor.