Kıbrıs'ın en uzun Şeftali Kebabı yapıldı

Gazimağusa'da İrfan Tatlıcı ve şeftali imalatçısı Şifa Çıka'nın denediği 6 metrelik şeftali kebabı denemesi başarılı sonuç verdi.

Eski rekortmen İrfan Tatlıcı'nın 3.60'lık rekoru yine İrfan Tatlıcı ve Şifa Çıka’nin çalışması sonucu kırıldı.

Toplamda 8 kişilik ekip ile hazırlanan 6 metrelik şeftali kebabı mangalda pişirildi.

Pişirilen şeftali kebabı eski rekortmen İrfan Tatlıcı’nın sosyal medya hesabı üzerinden #pidenialdagel sloganı ile duyuruldı.

Tatlıcı’nın çağrısını gören birçok vatandaş etkinliğe katılarak 6 metrelik şeftali kebabından yedi.

Noter huzurunda gerçekleşen rekor denemesi ile birlikte Mağusalı Şifa Çıka 6 metre şeftali kebabı ile yeni rekorun sahibi oldu.

Haber Kıbrıs