Kıbrıs İktisat Bank'tan Personel Kıyımı

Covid-19 salgını sonrası KKTC ekonomisi normal seyrine dönmeye başlarken bazı işletmeler işçi sayısında ciddi oranda azaltmaya gitti.
Yakın zamanda Türkiye ile KKTC arasında uçağı ile adeta mekik dokuyan Mete Özmerter’in sahibi olduğu İktisatbank personel kıyımına gitti.
İşsiz ve aşsız kalan çalışanlar ise bu duruma isyan etti.
Pandemi sürecinde işçilerinden maaş kesintisi yaptığı iddia edilen İktisatbank’ın yeni dönemde de çalışanlarını kapının önüne koyduğu belirtildi.
kaydedildi.
Uzun mesai saatlerinde ezildiklerini ve yıllarca banka için mücadele ettiklerini hatırlatan çalışanlar şimdi ise kara kara düşünüyor.