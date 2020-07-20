Kıbrıs İktisat Bank'tan Personel Kıyımı

Covid-19 salgını sonrası KKTC ekonomisi normal seyrine dönmeye başlarken bazı işletmeler işçi sayısında ciddi oranda azaltmaya gitti.

Yakın zamanda Türkiye ile KKTC arasında uçağı ile adeta mekik dokuyan Mete Özmerter’in sahibi olduğu İktisatbank personel kıyımına gitti.

İşsiz ve aşsız kalan çalışanlar ise bu duruma isyan etti.

Pandemi sürecinde işçilerinden maaş kesintisi yaptığı iddia edilen İktisatbank’ın yeni dönemde de çalışanlarını kapının önüne koyduğu belirtildi.

İşine son verilen çalışanların genelde bankanın eski personeli ve yüksek maaş alan kişiler olduğu kaydedildi.

İddialara göre söz konusu çalışanların işine son verilerek çok daha düşük maaşlarla yeni istihdam yapıldığı öğrenildi.

İşten çıkarılan bazı çalışanların aktardığına göre, mevcut çalışanlar arasında da her an işlerine son verilme korkusu yaşanıyor ve huzursuzluk hakim.

Uzun mesai saatlerinde ezildiklerini ve yıllarca banka için mücadele ettiklerini hatırlatan çalışanlar şimdi ise kara kara düşünüyor.