Kıbrıs gazisi, Uluabat Gölü kıyısında ölü bulundu

Bursa’da Kıbrıs gazisi Efrahim Güleç Uluabat Gölü kıyısında koyunlarını çevirmek isterken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Ayaz Mahallesi’nde ikamet eden 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Efrahim Güleç, Uluabat Gölü kıyısında ölü olarak bulundu.

Pazartesi akşamı saat 19.00 sıralarında koyunlarını otlatmak için Uluabat Gölü kenarında bulunan merasına giden Efrahim Güleç bu sırada ekili arazilere zarar vermemesi için dağılan hayvanlarını çevirmek istediği sırada rahatsızlanarak yere yığıldı.

Bir süre sonra çevredeki diğer çobanlar tarafından durumu fark edilen Kıbrıs gazisinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Efrahim Güleç’in evli ve 2 çocuk babası olduğu Ayaz Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.