Kıbrıs Barmenler Kulübü'nden Başbakan Tatar'a Tepki

Kıbrıs Barmenler Kulübü Başkanı Özgür Ayata yayımladığı basın bildirisi ile Başbakan Ersin Tatar'a tepki gösterdi.

Ayata açıklamasında şöyle dedi;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin lokomotif sektörü olan turizm çalışanları olarak, dünya’yı etkisi altına alan virüs salgınından ilk etkilenen meslek grubu hiç şüphesiz üyelerimiz olmuştur. Karantina süresince gerek Salamis otelde ve gerekse diğer işletmelerde canını hiçe sayarak görevinin başında bulunan üyelerimizin motivasyonu Sayın Başbakanımız Ersin Tatar’ın dün bir televizyonda verdiği demeç sonrası yerle bir olmuştur. Ülkemizde turizm sektörünün tüm yükünü taşıyan üyelerimiz, ailelerinden uzak, zorluklar içinde yaşamaya çalıştıkları KKTC’yi vatan bilip ekmek mücadelesini ülkemizde vermektedirler. Sayın Başbakanımızın talihsiz açıklamaları, onarılması güç yaralara ve güven kaybına yol açmıştır. Bilinmesini isteriz ki; üyelerimiz KKTC’de kazandıkları söylenen maaşlarla zor geçinmekte ve ülke şartlarının ağırlığı altında ezilmektedir. Sayın Başbakanımızın beyan ettiği sözler üyelerimizi çok derinden yaralamıştır. Turizm sektörü emekçilerinin %80 den fazlasının KKTC vatandaşı olmadığını, bu günlerin geride kalıp ülkemizin lokomotif sektöründe bu emekçilere ihtiyaç duyulacağını hatırlatmak isteriz. Bu gibi zor dönemlerde, yetki sahibi olan insanların streslerinin ve sorumluluklarının had safhada olduğunu bildiğimizden dünden beri beklemeteydik. Bugün sayın Başbakanımız konu ile ilgili özür dilemiş ve demeçi anlık bir gerginlikle ifade ettiğini beyan etmiştir. Umarız ki sayın Başbakan bu gün konu ile ilgili yaptığı özür konuşmasının altı doldurulur. Devletimizin adaletine güvenimiz tamdır. Kıbrıs Barmenler Kulübü olarak hiç bir meslektaşımızın yalnız olmadığının ve tüm meslektaşlarımızın hakkını sonuna kadar savunacağımızın bilinmesini isteriz. Biz büyük bir aileyiz ve bu süreci hep beraber sağlıkla atlatacağız.

Saygılarımızla Kıbrıs Barmenler Kulübü

Özgür Ayata Başkan