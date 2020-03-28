KIB-Tek’ten İndirim!

Kıb-Tek’in açıklaması şu şekilde:

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Nizamname kuralları uyarınca, Nisan-Mayıs-Haziran 2020 aylarında çıkacak enerji tüketim faturalarında (Devre 2020/04- Devre 2020/05- Devre 2020/06)belirtilen tüketim toplamına %15 indirim uygulanacaktır ve bu indirim faturada “Özel İndirim” başlığı altında gösterilecektir. Tüketicilerin son ödeme gününde ilgili devre fatura toplamını peşin ve eksiksiz ödememesi halinde ödeme tutarları kontrol edilecek ve yapılan %15 lik indirim bir sonraki faturaya BORÇ olarak kaydedilecektir. Kısmi veya geç ödemeler dikkate alınmayacaktır.

Bu uygulama sadece yukarıda belirtilen devreler için geçerli olacaktır.

TÜKETİCİLERİMİZİN BELİRTİLEN HUSUSLARA DİKKAT ETMESİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ