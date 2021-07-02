KIB-TEK’teki jeneratörlerin 4 ay ihalesiz onarılması için yasa gücünde kararname çıkarıldı!

Bakanlar Kurulu, Anayasanın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp sunulan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından yapılacak olan jeneratörlerin tamir, bakım ve yedek parça temini kapsamında ihalelerinde Kamu İhale Yasası kurallarının dört aylık bir süre için uygulanmaması için yasa gücünde kararname çıkarıldı.

1 Temmuz 2021- ile 31 Ekim 2021 tarihleri arasında jeneratörlerin tamir, bakım ve yedek parça teminiyle ilgili yetki, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na verildi.

Hükümetin yasa gücünde kararnamesi dün Resmi Gazete’de yayımlanarak, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunulmasına karar verildi.

ŞAHALİ: “YAĞMA YOK!"

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya üzerinden bu duruma tepki gösterdi.

Şahali, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Aralarında ‘kirli pazarlık’ olduğunu kendileri, ‘bu hükümet bitse de gitsek’ diyecek ortakları olacak, kamu kaynaklarını siyasi ihtiraslarına sponsor yaparken de KIB-TEK'te kırıp döktükleri, bakımsız, yağsız, yakıtsız bıraktıkları santralleri ihalesiz onarmak için yasa gücünde kararname çıkaracaklar ve biz de buna güveneceğiz öyle mi? Yağma yok!”