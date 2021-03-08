Kıb-Tek’te Soruşturma Depremi!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı BRT’de 14. Saat programına katılarak Kıb-Tek’te yaşananlar ile ilgili sorulara yanıt verdi. İşte Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“KIB-TEK’DEKİ YILDA 300 MİLYON TL’YE VARAN YOLSUZLUKLARIN ÜZERİNE KORKMADAN GİDİYORUM”

“Kıb-Tek konusunda Meclis’e girdiğim andan itibaren kavga veriyorum. Bu konuda yıprandığımı değil tam tersine güçlendiğimi düşünüyorum. Kamuoyu bana oldukça büyük destek veriyor. Herkesin bildiği ama sustuğu, kiminin sus payından kiminin ise korkudan dolayı sustuğu ve geri çekildiği bir ortamda Erhan Arıklı Kıb-Tek’deki yılda 300 Milyon TL’ye varan haksızlık, hırsızlık ve yolsuzlukların üzerine korkmadan gidiyor”…

“PARTİMDEN BİRİLERİNİN İŞ DÜNYASI İLE KAVGA ETME DEMESİNİ ÇOK MANİDAR BULUYORUM”

“Böyle bir kavga içerisinde sizin partinizden birileri kalkıp da hayır sen işadamları ile iş dünyası ile kavga etme demesini çok manidar buluyorum ve üzülüyorum. Ben bu haksızlıkların, hırsızlıkların, yolsuzlukların üzerine gitmeyecektim bu partiyi niye kurduk? Bizim amacımız bizden öncekiler sustu, veya bizden öncekiler onlar da rantın bir parçası oldu ise onlar gibi mi olalım?Ben korkmadan, yılmadan bıukmadan bu kavgayı mücadeleyi sürdüreceğim”…

“HEPSİNİ EZİP, GEÇECEĞİM…MİLİM GERİ ADIM ATMAYACAĞIM”

“Haksızlık, yolsuzluk, hırsızlık, vurgun yapan iş çevreleri benim karşıma dikiliyorlarsa da hepsini ezip geçeceğim. Hiçbir şekilde de geri adım atmam mümkün değil. Hükümet ortaklarım bana tam destek veriyor. En azından şuana kadar yapma geri dur diyen de olmadı. Benim için o bile yeter. Milim geri adım atmayacağım” ….

“GEREKEN TALİMATI VERDİM DEVAMI GELECEK”

“Bugün şuanda Kıb-Tek’te haklarında soruşturma açılan, polisin soruşturmasına tabi tutulan üst düzey görevlilerden bazıları görevlerinden alındı. Gereken talimatı verdim. En azından 3 üst düzey kişi görevlerinden alındı. Devamı da gelecek. ”…

“MÜSTEŞARIMIN HATA YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

“Çok üzülerek söylüyorum yıllardan sonra ilk defa Mali Polis Kıb-Tek’e giriyor, soruşturma yapıyor çeşitli kişilerin ifadesini alıyor. Normalde bir başka ülkede olsa bu flaş haber olarak yer alır. Ama baktığımızda ertesi gün bizim basında çok küçük puntolarla yer almış veya hiç yer almamış. Veya orta sayfalara girmiş. Üzüntü verici olan taraflardan bir tanesi bu. Anlıyorsun ki bu rant çevresi yani yılda 150-200 Milyon TL’nin üstünde rant elde eden bu camia o vurguncu tayfası basının da içine sızmış gibi görünüyor. Dolayısıyla bu konuda sayın müsteşarımın hata yaptığını düşünmüyorum”…

“BARİ SUSUN DA BİR KENARDA DURUN”

“Şaka gibi. Yani daha önce Kıb-Tek’te Yönetim Kurulu’nda yer alan söz konusu arkadaş siz bu vurgunun önüne geçmediniz bari susun da bir kenarda durun……Sizi suçlamıyorum. En azından bilgisizdiniz, cahildiniz, hazırlıksızdınız. Benim donanımına sahip değildiniz. Çünkü ben 3 yıldır Kıb-Tek üzerinde çalışıyorum. Meclis Araştırma Önergesini ben verdim. Kurulan komitenin içerisinde yer aldım. 100’lerce kişinin ifadesine başvurduk. Orada yolsuzluğun, vurgunun nasıl yapıldığını ben ve diğer milletvekili arkadaşlarım da gördü. İş başına geldik. Hazırlıklı olarak atadığım yönetim kuruluna da gereken bilgileri verdim…Sizin döneminizde bu olmadı. Kardeşim ben iyi niyetle diyorum haberiniz yoktu. Saftınız, mahsumdunuz”….

“BU KAFAYLA GİDERSEK ÖZELLEŞTİRECEK KIB-TEK BİLE BULAMAYACAĞIZ”

“Birşeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir durun, fırsat verin. Hangi özelleştirmeden bahsediyoruz. Ama bu kafayla gidersek özelleştirecek Kıb-Tek bile bulamayacağız. Yani Kıb-Tek’in şuanda 119 kuruşa elektrik üretip de 97 kuruşa sattığı bir ortamda ve ayda 20-21 Milyon TL zarar ettiği bir ortamda siz hangi özelleştirmeden bahsediyorsunuz. Bizim bütün amacımız bir an önce enerjide arz güvenliğini sağlamak. Bunun için enterkonnekte sisteme geçmeliyiz. Bunun için de en az önümüzde 4 yıl bir zaman vardır. Ama o 4 yıla kadar bizim hayatta kalabilmemiz için başka alternatifleri de gündeme getirmeliyiz”… “AKSA’YA BU HAFTA MUHTIRA NİTELİKLİ MEKTUP YAZIYORUM”

“Mevcut jenaratörlerin daha ucuz, daha kaliteli ve daha temiz enerji alabilmek için gaza dönüştürmesini sağlamak gerek.Bununla ilgili AKSA’ya bu hafta muhtıra nitelikli mektup yazıyorum. Derhal ellerindeki jenaratörleri gaza dönüştürsünler ve kira fiyatlarını düşürsünler diye bir mektup yazıyorum. Arkadaşlarım şuan o mektubun üzerinde çalışıyorlar”….

“EKİM AYINDAKİ SEÇİME KADAR ENERJİDE BÜYÜK YOL KATEDECEĞİZ”

“Özellikle önce AKSA’nın fiyatlarını düşürmesini sağlayacağız.Ekim ayında seçim olana kadar enerjide çok büyük yol katedeceğimizi düşünüyorum. Gaz depolama sistemi ile elektrik enerjisini aşağıya düşürmek durumundayız. LPG ile elektrik ürettiğimizde takriben 3-3.5 dolar cent civarında karımız olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor”…

“KIB-TEK’İ ŞUANDA BEDAVA BİRİSİNE VERSEK,YÜZÜNE DÖNÜP BAKMAZ BİLE”

“Kıb-Tek’i şuanda bedava birisine versek,yüzüne dönüp bakmaz bile. Bu yapısı ile Kıb-Tek’i bizim özelleştirmemiz mümkün değil, gerek de yok. Bizim derdimiz üretimde çoğulculuğu sağlamak. Kıb-Tek ana aktörlerden birisi olarak devam edecek.Kıb-Tek bizim canımız, ciğerimiz, milli bir değerimiz. Ama bu şekilde yöneterek, geçmişten gelen kötü alışkanlıklarla yönetilmesi mümkün değil”….

“KIB-TEK’İN ŞUAN ACİLEN ÖDEMESİ GEREKEN 180 MİLYON TL BORCU VAR” “KIB-TEK DEVLETTEN 120 MİLYON TL ALACAĞI VAR” “BAŞTA BÜYÜK ŞİRKETLERİN VE DEVLET KURUMLARININ ELEKTRİĞİ KESİLMEYE BAŞLANDI”

“Kıb-Tek’te şuan gereken tedbirleri almazsak 3 ay sonra şarterleri indirecek. Bugün Kıb-Tek’in takriben 180 Milyon TL ödemesi gereken acil borcu var.Ve kasasında 20-22 Milyon TL parası var. Bankalarda bütün overdraflarını dahi sıfırlamış. Şuanda borçları tahsis etmek için bugünden itibaren elektrikleri kesmeye başladılar. Devletin kurumlarının dahi elektriklerini kesecekler. Çünkü devletten 120 Milyon TL alacakları var. Devletten bunu tahsis edemediği için Kıb-Tek gidiyor bankadan yüksek faizle borçlanıyor. O faizi de dönüyor maliyet olarak elektriğin üzerine vatandaştan alıyor. Onun için herkesten acil bir şekilde tahsilat yapmalıdır. Onun için hiç kimse kusura bakmasın elektrikleri kesecekse de kesecek. Başta büyük şirketlerin ve devlet kurumlarının elektriğini kesecekler”….