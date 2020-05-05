KIB-TEK’in başına Selim Gökbörü getirildi

Erdal Onurhan’ın istifası nedeniyle boşalan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Selim Gökbörü getirildi.
Selim Gökbörü’nün atamasıyla ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
KIBRIS TÜRK ELEKTRiK KURUMU (KIB-TEK) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
ATAMA YAPILMASI KARARI:
“Bakanlar Kurulu, Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası’nın S’inci maddesinin
(1)’inci fıkrası uyarınca, Bakanlar Kurulu’nun E.T(K-I)64-2019 sayı ve 25.6.2019
tarihli kararı ile KIB-TEK Yönetim Kurulu’na Başkan olarak atanan
Erdal Onurhan’ın istifa etmesi nedeniyle boşalan yerine Selim Gökbörü’nün
Başkan olarak atanmasına karar verdi.”