KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz: “34 personel hakları ile kadrolandı, torpil falan yok”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, kurumda kadrolanan 34 kişiyi “tebrik” ettiğini ifade ederek bu konuda yapılan eleştirileri reddetti. Büyükyılmaz, “34 personelin kadrolanması konusu bizden öncekilerin göreviydi. Sınavları kazanmışlar, yerleşmişler ama kadrolamıyoruz. Haklarıydı… Hiç birini de tanımıyorum, torpil falan yok” dedi.

28 Ocak’ta alınan kararla elektrik kurumu KIB-TEK’te kadrolanan 34 personel hakkında konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, iddiaları reddetti.

Büyükyılmaz, “34 personelin kadrolanması konusu bizden öncekilerin göreviydi. Sınavları kazanmışlar yerleşmişler ama kadrolamıyoruz. Haklarıydı… Hiç birini de tanımıyorum, torpil falan yok” dedi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, katıldığı tv programında konu ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu;

“Biz göreve gelmeden önce ortalıkta söylenen şeyler hoş değildi… Göreve geldik birbirimizi tanıdık, gördük… Bu kadrolama meselesi… 34 personelin kadrolanması konusu bizden öncekilerin göreviydi. Bu ve benzeri pek çok konu elimizde patladı. Bunu ifade edeyim… Bu insanların bir huzursuzluğu vardı. Sınavları kazanmışlar yerleşmişler ama kadrolamıyoruz. Birilerinin kafasında bunlar aldı, konusu yanlış.. Tamamen yanlış. Kadrolanmaları gerekiyordu ve bu bizden önceki yönetimin yapması gereken bir şeydi. Bizim de değil ama bize nasip oldu. 34 arkadaşımıza hayırlı olsun. Haklarıydı… Hiç birini de şahsen tanımam..”

İLGİLİ KARAR ve O İSİMLER....

İlgili tartışmalı resmi açıklamada “Genel Müdür Yardımcısı (İdari-Mali)’nın 26/10/2020 tarih ve KTİ.0.00.533- 03-20/E.13672 sayılı talep yazısı ile, Yönetim Kurulu’nun 28/01/2020 tarih ve EO/19/2020 sayılı ve 27/02/2020 tarih ve EO/36/2020 sayılı kararları uyarınca Teknecik Santralı ve Çağrı Merkezinde geçici statüde istihdam edilen 34 (Otuz dört) personelin kadrolanmalarında herhangi bir sakınca olmadığı bildirildiğinden; 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere isimleri verilen geçici personelin, daimi personel olarak kadrolanmalarına oy birliği ile karar verilir.” İfadelerine yer verilmişti.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 19:46