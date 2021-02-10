Kıb-Tek, yakıt taşımacılığı için pazarlık usulü ihaleye çıkacak

Kıb-Tek Yönetim Kurulu, "ihalelerde ilk icraatını gerçekleştireceğini" duyurdu.

Kıb-Tek, yakıt taşımacılığı için pazarlık usulü ihaleye çıkacak
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Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Kıb-Tek’in alınan yakıtın taşıma ihalesinin yüksek bedel ile olması nedeniyle, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji  Bakanı  Erhan Arıklı tarafından iptal edilmesi sonrasında, çok daha uygun bedel ile yakıt taşımacılığını hayata geçirmek ve uluslararası yakıt taşıma ihalesi sonuçlanıncaya kadar Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun, Bakanlar Kurulu’ndan almış olduğu yetkiyle,  pazarlık usulü ihaleye çıkma kararı aldığını” belirtti.

Büyükyılmaz, ihale ile ilgili dokümanların Kıb-Tek’in Web sayfasında mevcut olduğunu da vurguladı.

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