KIB-TEK ve El-Sen arasında imzalar atıldı

El-Sen Yönetimi ile KIB-TEK Yönetim Kurulu arasındaki kritik görüşmede uzlaşıya varılmasının ardından Toplu İş Sözleşmesi ve El-Sen'in taleplerini içeren 4 maddelik protokol imzalandı. Böylece El-Sen'in gerçekleştirdiği genel grev tarafların uzlaşmasıyla son buldu.

İmza töreninde konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, ilerleyen süreçte EL-SEN ile birlikte, Kuruma katkı koyacak projelere imza atma arzusunu dile getirdi.

Büyükyılmaz, “Görüşmelerimizi tamamladık. Oy birliği ile Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmasına karar verdik” diyerek, sendikanın ek taleplerini içeren protokol ile ilgili de bilgi verdi.

Protokolün maddelerinden birinin KIB-TEK’in alacakları ile ilgili olduğunu belirten Büyükyılmaz, “Kurum, tahsilatla ilgili yüzde 60’lara düşmüştür. Bunu yukarı çıkarmamız gerekiyor. Esas sorun yaratan bölüm, büyük tüketiciler, kurum ve kuruluşlar, belediyeler ve devlet daireleridir. Bu hususla ilgili, çok ciddi bir çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bir diğer maddenin sayaç ve yakıt ihaleleri ile ilgili olduğu bilgisini veren Büyükyılmaz, bu konularda sendika ile farklı düşünmediklerini anlattı.

“YAKIT KONUSUNU KÖKTEN ÇÖZECEĞİZ”

Büyükyılmaz, “Eylül ayına kadar yeni bir yazılım gerçekleştireceğiz. Bu yazılım hayata geçene kadar elimizdeki sayaçları kullanacağız. Ardından da sayaç ihalesine çıkacağız” dedi.

Yakıt ihalesinin ise iki kez iptal edildiğini hatırlatan Büyükyılmaz, “Arka arkaya iki kez iptal edilmesinden sonra Merkezi İhale Komisyonu bize pazarlık usulü alım hakkını verdi. Şu anda 11 firma pazarlık usulü alıma davet edildi. Ne yazık ki çarşamba günü gerçekleşmesi gereken pazarlık usulü, Merkezi İhale Komisyonu Başkanının kovid-19 olması dolayısıyla ertelenmek zorunda kalındı. Döner dönmez, inanıyorum ki çok iyi bir sonuç alacağız ve yakıt konusunu kökten çözmüş olacağız” şeklinde konuştu.

Büyükyılmaz, Kurumun ayağa kalkabilmesi için Toplu İş Sözleşmesi’nin yanında EL-SEN ile ek protokoller yapacaklarını taahhüt ettiklerini de aktararak, varılan uzlaşının hayırlı olmasını diledi.

ÖZKIRAÇ: “KIB-TEK YÖNETİM KURULU’NUN ALACAĞI HER DOĞRU KARARA KATKI KOYACAĞIZ”

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç da, verdikleri mücadelede kendilerinin yanında duran ve durmayan herkese teşekkür etti ve bugünden itibaren KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun alacağı her doğru karara katkı koyacaklarını belirtti.

Elektrik konusunun tartışılmadığı bir ortam yaratmak istediklerini vurgulayan Özkıraç, varılan uzlaşıya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kıbrıs Postası