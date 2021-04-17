KIB-TEK'ten önemli duyuru

KIB-TEK biriken borçların ödenebilmesi için bir dizi karar alındığını duyurdu

Covid 19 pandemi sürecinin bir yılı aşmış olması ve bu süre içerisinde birçok iş yerinin uzun sürelerle kapalı tutulması, birçok çalışanın iş olanaklarını kaybetmesi ve özel sektörün dar boğaza girmiş olması nedenleri ile 41/2021Sayılı “Tüketicilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Elektrik Borçlarının Tahsili İle İlgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname” Resmi Gazetede yayımlandığı ve bu Kararname uyarınca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna olan birikmiş tüketim borcu ve gecikme zammının, Kararnamede belirtilen ödeme planları mucibince tahsiline olanak sağlanması için tüketicilerimizin peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden birini tercih edebileceği, peşin ödemede birikmiş gecikme zamlarının %80’inin, taksitli ödemelerde ise birikmiş gecikme zamlarının %50’sinin tahsil edilmeyeceği, bu Yasa Gücünde Kararnamenin Kıb-Tek Web sayfasında da yayımlandığı ve Kararnameden yararlanmak isteyenlerin 20/05/2021 tarihi (Perşembe günü) mesai bitimine kadar Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Bölge Amirliklerinde %5 peşinat ödenmesi dahil gerekli işlemleri tamamlamış olmaları gerektiği kamuoyuna duyurulur.