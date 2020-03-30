KIB-TEK'ten çek kullanın çağrısı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bölge amirlikleri ve şubelerde veznelerin Çarşamba 08:00 – 12:00 arası açık olacağını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle belli bir süredir veznelerin hizmet vermediği, kredi kartı ile internet üzerinden ödeme yapma imkanı olmayan tüketiciler için veznelerin Çarşamba 08:00 – 12:00 arası açık olacağı kaydedildi.

Veznelere yapılacak ödemelerde çek kullanılması çağrısında bulunldu.

Ödemelerin; www.kibtek.com Online İşlemler, KIB-TEK Mobil Uygulama (Android ve IOS)

https://faturaode.kibtek.com pratik ödeme kanalı, KIB-TEK kioskları, banka ve köy kooperatifleri üzerinden yapılabileceği hatırlatıldı.