KIB-TEK'te pozitif vaka paniği

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Şubesi’ndeki elektrik faturası ödeme noktasında görevli olan veznedarın kardeşinin PCR test sonucu Koronavirüs pozitif çıktığı iddiası, paniğe yol açtı.

Görevli memurun kardeşinin test sonucunun pozitif çıktığı haberiyle birlikte, veznede görevli tüm personel teste yollandı.

Bu süreçte vezneler boş kaldı.

Pek çok vatandaş duruma açıklık getirilmesini talep etti, ödeme noktası önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ardından bir KIB-TEK yetkilisi kurum önünde bekleyen vatandaşa açıklama yaptı.

Yetkili, veznelerin bugün açılmayacağını, veznede görevli bir memurun kardeşinin test sonucunun pozitif çıktığını, memurların tümünün teste gönderildiğini açıkladı.

Kurum görevlisinin söz konusu açıklaması üzerine Kıbrıs Postası’nın ulaştığı KIB-TEK yetkilileri, soruları yanıtsız bıraktı.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2020, 12:12