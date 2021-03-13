Kıb-Tek soruşturmasında taraflar konuştu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’te sigorta alım ihalesine yönelik başlayan soruşturma genişledi.

Sayıştay raporuna da yansıyan Türkiye menşeli malzeme yerine Çin menşeli malzemeleri ithal edilmesiyle ilgili dönemin kurum müdürü Ahmet Dargın, polise ifade vererek, olayla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

İhaleyi kazanan tedarikçi firmanın kuruma ‘Türk’ malı diye Çin’de üretilen 24 kalem ‘yan sanayi’ yani ‘sahte’ ürün sattığını iddiası sonrasında, makineler üzerinde farklı noktalardaki parçalar da Türkiye’ye analize gönderildi.

Söz konusu parçaların incelemesi orijinal üretim yapan merkezlerde yapılacak, sonuç raporu KIB-TEK’e iletilecek.

Kıb-Tek’te soruşturma sürerken, hem sözleşmeyi imzalayan eski kurum müdürü Ahmet Dargın, hem de bilirkişi heyetinde yer alarak, ürünlerle ilgili değerlendirme yapan, soruşturmanın odağındaki isim KIB-TEK Genel Müdür Yardımcısı Dalman Aydın YENİDÜZEN’e konuştu.

Eski Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın, soruşturmaya yönelik polisin ifadesine başvurduğunu aktardı, gerekli bilgileri verdiğini söyledi.

Dargın, “Söz konusu firma ürünleri ilk defa getirmedi. 2008’den beri kuruma söz konusu ürünler getiriliyor, yıllardır kullanılıyor” dedi.

Öte yandan Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan soruşturma sonrasında görev yeri değiştirilen Kıb-Tek Genel Müdür Yardımcısı Dalman Aydın, “Soruşturma tamamlansın, gerekli açıklamaları yapacağım” dedi.

Aydın, şu anda farklı bir noktada görevine devam ettiğini aktararak, konunun poliste olduğunu ifade etti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, şu anda kurumdaki soruşturmanın sürdüğünü, yeni bir gelişme yaşanmadığını belirtti.

Büyükyılmaz, Başsavcılık tarafından soruşturmaya yönelik hükmünü bildirmesinin ardından eksiksiz şekilde gerekeni yapacaklarını açıkladı, “Suçluysalar en ağır şekilde gerekeni yapacağız. Ancak suçlu değilseler de bu kişileri itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yok” dedi.

Öte yandan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç da Kıb-Tek’te disiplin mekanizmasının neden çalıştırılmadığını sordu, ihaleyle ilgili son kararın Merkezi İhale Komisyonluğu Başkanlığı onayından geçtiğini hatırlattı.

Özkıraç, dönemin MİK Başkanı’nın Halil Talaykurt olduğunu söyleyerek, bu kişilere soruşturma açılmadı. Neden bu adım atılmıyor?” diye sordu.

Bunun yanı sıra soruşturmaya yönelik bilgi almak için aradığımız Başsavcı Sarper Altıncık’a ise ulaşılamadı.

Dönemin Merkez İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halil Talaykurt ise “İmzalarım açık, uyguladığım sistemde gayrı yasal bir durum yok” dedi.

Talaykurt, ihale süreciyle ilgili yasanın açık olduğunu, MİK’in ‘sekreterlik’ görevi yürüttüğünü söyleyerek, “Benimle ilgili soruşturma olamaz” şeklinde konuştu.

Kaynak:YENİ DÜZEN