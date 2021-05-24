KIB-TEK'le ilgili yasa tasarısı geri çekildi!

Hükümet, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunduğu “ Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Dizel Santral Makinalarının ve Aksamlarının Bakımı ve Beklenmedik Arızaların Tamir ve Onarımına İlişkin Yasa Tasarısı”nı muhalefetin eleştirileri üzerine geri çekti.

Bunun üzerine tasarının komitede ivedilikle görüşülmesi amacıyla sunulan tezkere için oylama yapılmadı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yoklamanın ardından Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, gündemdeki tasarıların ele alınması öncesi başkanlığın sunuşları kısmında, Kıb-Tek ile ilgili komitede ivedilikle görüşülmesi istenen yasa tasarısını milletvekillerinin gündemine getirdi.

Özyiğit: Meclis'te bir komite kurulup şaibesiz ihalelerle sıkıntılar aşılabilir

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ivediliği istenen yasa tasarısına ilişkin görüşlerini gündeme getirmek amacıyla söz alarak, Kıb-Tek Teknecik Santrallerinin ve santrallerin sürdürülebilirliğinin önemine işaret etti, değerlendirmelerde bulundu. Özyiğit, santrallerde, yedek parça ve bakımlarda yaşanan sıkıntılara işaret ederek, santrallerin doğru bir bakım ve orjinal parçalarla sürdürülebilir bir şekilde korunması ve tam çalışır durumda olmasına karşı olmadıklarını söyledi.

Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile hükümete enerji ile ilgili bazı konularda eleştirilerde bulunarak, önerilerini dile getirdi ve ilgili tarafların yetkili mühendislerle Meclis çatısı altında oluşturulacak bir komite ile şaibesiz, tarafsız ihalelerle sıkıntıların aşılabileceğine işaret etti.

Özersay: İhaleyle yapılmalı... Tasarı istismara açık

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, Kıb-Tek ile ilgili yasa tasarısı yanında Türkiye’nin ülkeye iki adet jeneratör hibe edileceği haberlerini anımsattı, ancak bunların hibe değil, kiralık olarak verileceği bilgisini aldıklarını kaydetti. Özesay, bunun doğru olup olmadığını ve eğer kiralıksa neden ihalesiz yapıldığını sordu.

Kudret Özersay, yasa tasarısını da değerlendirerek, hükümetin yasa tasarısı ile bir firmadan alım yapılabilmesi için zemin hazırladığını, ancak bu hizmetlerin ihale ile yapılmasının gerekliliğine işaret etti, yasa tasarısının istismara açık olunacağına dikkat çekti.

Erhürman: Tasarı teknik açıdan da sıkıntılı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, yasa tasarısının, yasa tekniği açısından da sıkıntılı olduğunu, tek firmanın bu işi yapabilmesi için yasanın bağlayıcılığı olacağını ifade ederek, yaşanabilecek sıkıntıları anlattı, bunun kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Erhürman, yasanın sadece bugünü değil geleceği de bağlayıcı olduğunu ifade ederek, yasa tasarısının bu haliyle kabul edilebilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Erhürman hükümeti tasarıyı geri çekmeye çağırdı

Yasa tasarısının yasallaşması durumunda yasanın emredici olacağını, yasa olduğu için süresinin de olmadığını, o yüzden yasanın kim gelirse gelsin tek şirkete hak vereceğini kaydeden Erhürman, buna oylarının ret olacağını kaydetti, bu yüzden hükümete yasa tasarısını geri çekmeye çağırdı.

Saner: Sıkıntıyı çözeceğiz

Başbakan Ersan Saner de, 3 yıldır atıl halde olan ve bakım isteyen jenaratörlerin ülkeye kazandırılması için çalıştıklarını ifade ederek, buradaki hassasiyetlerinin, bakım ve onarım çalışmalarının düzgün yapılması, ihalenin hızlandırılması ve herkesin hemfikir olması olduğunu kaydetti. Muhalefetin hassasiyetini anladığını ifade eden Saner, ivediliği istenen yasa tasarısını geri çekeceklerini ve İhale Yasasına bir madde ekleyerek sıkıntıyı çözebileceklerini kaydetti.