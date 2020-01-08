Elektrik kullanımı arttıkça, faturalardaki rakamlar yükseldi, vatandaş tarifelerle kemer sıkmaya çalışırken, bir zam haberi de elektrik kurumundan geldi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Ahmet Dargın, “Ocak ayı sonunda elektriğe zam kaçınılmaz” dedi.

“Yakıtta çok ciddi bir artış var. Ocak ayı sonunda elektriğe zam yapılması yakıt ve dövizdeki artıştan, gelecek olan hayat pahallılığından dolayı kaçınılmazdır. Bu artışın miktarı henüz belli değil…”

Tüketimde bilinçli kullanım zaman içinde yayıldığına da değinen Dargın, halkın çoklu tarifeye ilgi duyduğunu da sözlerine ekledi. Dargın: “140 bin tüketici arasından 83 bin 762’sinin 3’lü tarifen yararlandı, bu çok büyük bir rakamdır. Bu bize vatandaşın tarifelere talebi olduğunu gösteriyor.”

Ülke genelindeki elektrik kullanımında, 140 bin tüketici arasından 83 bin 762’sinin 3’lü tarifeden yararlandığı kayıtlara geçti. Elektrik kullanımında 1 Nisan 2019 tarihinde başlayan ‘çoklu tarifede’ geçen 6 aylık süreçte en çok konut kullanımları başı çekti.

‘Normal’, ‘yoğun’ ve ‘yoğun olmayan’ şeklinde üçe ayrılan periyotlarından en çok kullanım 07.00-17.00 saatleri arasında 0,9873 TL/kWs üzerinden ‘normal saatler’ içinde yer aldı.

kaynak: yenidüzen