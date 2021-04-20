KIB-TEK, borçlu casinoaların elektriklerini kesmeye başladı!

KIB-TEK, başta yüz binlerce liralık borçları olan işletmeler olmak üzere elektrik faturalarını ödemeyenlerin elektrik enerjilerini kesmeye başladı.

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre kesintilere, casinolardan başlandı.

Kuruma yüz binlerce lira borçları olan ve kampanya nitelikli Af Yasası’na rağmen elektrik borçlarını ödemeyen casinoların elektrik enerjileri bugün itibariyle bire birer kesiliyor.

OTELLER İÇİN VERİLEN TEŞVİK CASINOLARDA KULLANILDI

Öte yandan hükümet, 31 Aralık 2020 tarihine kadar, otel ile casino sayaçlarını ayırmayan otel yönetimlerine, otellere ait elektrik harcamalarının karşılanması adına sağlanan kilovat başına 10 kuruşluk teşvik ödemelerinin yapılmayacağını duyurmuştu.

Belirtilen tarihe kadar sadece Salamis Otel’in iki bölümle ilgili sayaçlarını ayırdığı öğrenilirken, diğer otellerin, “sürenin uzatılmasına rağmen” bu ayrımı yapmadığı fakat teşvikleri almaya devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan yalnızca teşvikten kaynaklı borçlu olan otellere, borçlarını ödemeleri için kısa bir süre verildiği de edinilen bilgiler arasında.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021, 12:55