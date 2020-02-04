"Kendisini kardeş gibi görüyordum"

Lefkoşa’da yaşanan taciz iddiasıyla ilgili genç kızın annesi Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuştu. Öfkeli anne, E.S’yi 3,5 senedir tanıdıklarını, kendisine güvendiklerini ve kardeş gibi gördüklerini ifade etti. E.S ile sevgili oldukları iddialarını şiddetle reddeden öfkeli kadın, kızının yaşadığı taciz olayının kendilerini derinden etkilediğini belirtti.

“Kardeş Gibi Görüyordum Kendisini”

Öfkeli anne, “E.S ile üç buçuk senedir görüşüyoruz, bir şey olduğunda ararım gel bunu yap bana diye. Hidrofor taktırdım, geldi kendisine iki buçuk milyar ödedim. Prizimiz koptuğunda, komşum taşınmak istediğinde komşuma yardım etti. Yani bu adam, bu şekilde evime rahat gelirdi. Aramadan gelirdi kapımı açardım, kendisini kardeş bilirdim. Oturduk aynı sofrada yemek yedik. Bazen bir şey eksilirdi, al da gel derdim ben kendisine yani böyle kardeşim gibi. Böyle eve girip çıkardı bu adam, yani aklının kestiği vakit gece yarısı gelip de kapımı çalmazdı bu adam. Zaten bilirdi benim bir başka ilişkim olduğunu. Böyle bir şey yapmasını kesinlikle tahmin etmezdim. Gelecek de kızıma sarkacak… Bana sarkmadı kızıma nasıl sarkacak… Diyor ki “sevgiliydik” ne sevgilisi ya? Sen benim kızıma iliştin. Üç ay vardır kızımın elini, yanağını tutar, kendi kızını nasıl severse kızımı da öyle sever diye düşünürdüm” dedi.

“Kızım Gitmek İstemedi”

Mağdur kızın annesi, “Sen kızını nasıl seversin ya? Sen kızını böyle mi seviyorsun? O gün ne pişireceğimi sordu. Tavuk koydum kaynadı dedim, biraz da makarna yapacaktım ama bana yapma dedi. Bir şeyler alayım da geleyim dedi. Yolla kızını dedi marketin yanına. Bazen arardı beni kızımı okuldan alır getirirdi, nereden bileyim ben böyle pislik yaptığını. Çocuk zaten korkuyor. Çocuğu yolladım aldılar geldiler. Çocuk geldi eşyaları bıraktı masaya, koştu lavaboya gitti yüzünü yıkadı. Geldi oturdu buraya. Ne oldu dedim, hiç dedi bana. Çocuğumu gördüm yüzü kızardı, gözlerini fal taşı gibi açtı. Bir şey var bu işin içinde dedim. Kendisine sen git değiştir dedim, çocuğum koştu lavaboya gitti. Lavabonun kapısını kapattı. Sonra açtı kapıyı, gittim oraya, ne olduğunu sordum. Geriledi, ne oldu bir şey mi oldu diye sordum. Koştu girdi odaya. Bir şey varsa söyle annem dedim. Ben başladım bağırmaya, bir şey oldu buna diye. Bu korktu zaten, geldi buraya. Söyle dedim bir şey mi oldu sarıldı komşunun üstüne. Çocuğum o kişinin kendisine iliştiğini söyledi. Ama daha önceleri elini tutardı. E baktı ses çıkarmaz kızım gibi severim seni dedi. Orasını burasını ellemediydi, o gün elledi kızımı” ifadelerini kullandı.

“Gittim Ailesine Söyledim”

Öfkeli anne, “Döndüm aradım kendisini ve laf söyledim. Seni evime koydum kardeş gibi sen de gidip kızımı mı taciz edecektin diye sordum? Getirdiği her şeyi koydum çantaya gittim kızının dükkanına. Anneni isterim dedim kızına. Bana dedi annem yoktur. Baktı benim hareketlerimden bir şey olduğunu anladı, anneme gitmeyin dedi bana. Anlattım olanlarına kızına ama bana babam yapmaz cevabını verdi. Polise başvurduk biz de bu olay üstüne. Şimdi ifadesinde bana dermiş sevgiliymişiz onunla, ne sevgilisi ya… Sevgili bile olsam çocuğuma bu tacizi yapacak ben susacağım. Sevgilim olsa da söylerim. Benim alnım aktır. Bir beraberliğim var benim. Ne bileyim ben pisliğin alası olduğunu” şeklinde konuştu.