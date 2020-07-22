Kelleri çöp yerine dışına bıraktılar

Lefkoşa’da Şehit Ertuğrul İlkokulu’nun önüne bırakılan çok sayıda küçük baş hayvan kellesi şaşkınlık yarattı. İlkokul önündeki dört çöp bidonu da dolu olmadığı halde kellelerin, çöp bidonuna konulmak yerine açık şekilde sergiler gibi kaldırıma bırakılmasına kimse anlam veremedi.

Kelleleri bir kasabın oraya bıraktığı tahmin ediliyor. Lefkoşa’nın en yoğun bölgesine, kellelerin o şekilde kaldırıma bırakılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Haber Kıbrıs’ı arayan vatandaşlar, “Kelleleri buraya muzip bir kişi bıraktı herhalde. Çöpe koymak varken kelleri kaldırıma açık bırakanlar, insanları şaşırtmış istemiş olabilir” dedi.