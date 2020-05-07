Keklikler evlerin yakınına kadar gelmeye başladı

Doğa kendisine geliyor...

Malum süreçten dolayı evlerimize kapandığımız dönem en çok onların işine yaradı.

İnsanlar doğadan uzak kalmaya ve doğayı katletmeyi bir kenara bırakınca gerçek sahipleri rahat rahat dolaşmaya başladı.

İşte bunun en güzel örneğini Tatlısu sakini Girne Amerikan Üniversitesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd.Doç. Dr. Muharrem Özdemir sosyal medya hesabından paylaştı .

Evlerin yakınlarına kendileri için bırakılan su kanallarına kadar anneleriyle birlikte gelen keklikleri görüntüledi.

Onlar için hazırladığı su kanlarının yanına ekmek kırıntıları ve yem bırakan Özdemir, gelen keklikleri sevip geri doğaya bırakıyor

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2020, 14:51