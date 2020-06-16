Kazaya neden olan sürücü alkollü çıktı

Tatlısu-Geçitkale anayolu üzerinde dün meydana gelen ve Kemal Aydın’ın ölümüne, Şaban Ateş ve Ayla Yılmaz’ın da ağır yaralanmalarına neden olan GM 666 plakalı araç sürücüsü Harun Reşit Çetin 3 gün tutukluluk emri alındı.

Polis Çavuşu Mustafa İskender, kazada ağır yaralanan GM.666 plakalı araç sürücüsü Harun Reşit Çetin’in Lefkoşa devlet hastanesinde polis gözetiminde müşahede altında tutulduğunu ve mahkeme huzuruna çıkarılamayacağı hususunda doktor raporu verildiğini bildirdi

Polis, zanlının kaza öncesi 2 adet bira içtiği, kontrol sistemindeki arıza nedeniyle aracını teslim ettiği makinistten yeni aldığı yönünde ifade verdiğine dikkat çekerek, kaza esnasında zanlının aracını süratli sürdüğüne dair tanık ifadesi temin edildiğini söyledi.

Mahkeme ise Harun Reşit Çetin’e 3 gün tutukluluk emri verdi.