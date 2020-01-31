"Kaynak 2020 yılına aktarıldı, para bankada"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalamasının ardından TC Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Türkiye ile KKTC arasında 20 Temmuz’da imzalanan Mali İşbirliği anlaşmasının değişikliğine karar verildiği belirtildi.

AMCAOĞLU: “2019’DA AKTARILAMAYAN KAYNAK 2020 YILINA DEVREDİLECEK”

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na açıklama yapan Maliye Bakanı Olgun Selçuk Amcaoğlu, TC Resmi Gazete’de yayımlanan kararın, reel sektör ve altyapılara ayrılan yatırımlara ilişkin olduğunu belirterek, “Karar 2019’da aktarılamayan kaynağın 2020 yılına devredilmesi ile ilgili” dedi.

“TÜRKİYE BİZE HER ZAMAN YARDIM EDER”

“2020 yılında kaynak gelecek mi?” sorusu üzerine konuşan Maliye Bakanı Amcaoğlu, kaynağın zaten var olduğunu, şu anda bankada olduğunu belirtti. Türkiye’nin KKTC’ye her zaman yardım edeceğinin altını çizen Bakan Amcaoğlu, asıl önemli olan hususun ülkenin gelirlerinin artırılması olduğunu vurguladı.

KARAR…

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Cumhuriyeti adına 25 Ocak 2020 tarihinde imzalanan ekli, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC hükümeti arasında 20 Temmuz 2019 tarihinde imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının tadiline ilişkin anlaşmanın onaylanmasına 244 sayılı kanunun 5. Maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. Maddeleri gereğinde karar verilmiştir.

Türkiye hükümeti ile KKTC hükümeti arasında 20 Temmuz’da imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasının aşağıdaki koşulları tadil edilmesi hususlarında mutabık kalınmıştır.

1. 20 Temmuz 2019 tarihinde imzalanan anlaşma ve anlaşmanın 3 sayılı ekini teşkil eden “Hibelerin Kullanımına ilişkin usul ve esaslar”, 2020 yılında yeni bir iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasının imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar geçerli olacaktır.

2. 20 Temmuz 2019 tarihinde imzalanan anlaşma ve anlaşmanın 3 sayılı ekini oluşturan hibelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslarda Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ve 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na yapılan atıflar Türkiye Cumhuriyeti 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na da yapılmış sayılır.

3.20 Temmuz 2019 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında 2019 mali yılı içerisinde kullandırılan tutarlardan kalan miktarlardan işbu tadilat anlaşması kapsamında 2020 mali yılı içerisinde TC Teknik Heyet Kararı ile kullandırılabilecektir.

4. 2019 yılında KKTC’ye aktarılan, ancak kullanılmayan tutarlar, yeni bir iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasının imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar, 20 Temmuz 2019 tarihinde imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında TC Teknik Heyet Kararı ile uygun görülen tertiplere ilişkin ödemelerde kullanılabilecektir.

5. İşbu Tadilat Anlaşması, yürürlüğe girmesi için gerekli iç hukuki usullerinde tamamlandığına ilişkin tarafların birbirine diplomatik kanallardan yapacakları yazılı bildirimlerden sonuncusunun alındığı tarihte yürürlüğe girer.

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