"Kayıtsız Çalışanlar Kaçak İnşaatlarda"

1 Ocak-10 Aralık 2019 tarihleri arasında Çalışma Dairesi tarafından yapılan denetimlerde, bin 286 kayıt dışı işçi tespit edilerek 4 milyon 732 bin 400 TL tutarında idari para cezası kesildi. Çıkan rakamları Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne değerlendiren Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “Bizde kayıtlı inşaat firmaları içerisinde kayıt dışı işçi çalıştırılması çok kolay değildir. Bizde müteahhit firmalar bir tane dahi kaçak işçi çalıştırırken yakalanırsa, bir yıl devlet ihalelerinden men cezası alırlar. Bunu hiçbir müteahhit göze alamaz. Kayıtsız ve kaçak çalışanlar genelde kaçak inşaatlardadır.” dedi.

“Bizde Hiçbir Müteahhit Göze Alamaz”

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “Bizde kayıtlı inşaat firmaları içerisinde kayıt dışı işçi çalıştırılması çok kolay değildir. Bizde kaçak işçi yoktur. Bu açıklanan rakamlar kaçak inşaatlar ve kaçak müteahhitlerin işlerindedir. Bizde müteahhit firmalar bir tane dahi kaçak işçi çalıştırırken yakalanırsa, bir yıl devlet ihalelerinden men cezası alırlar. Bunu hiçbir müteahhit göze alamaz. Dolayısıyla bizde kayıtsız ve kaçak işçi çalıştırma olmaz. Kayıtsız ve kaçak çalışanlar genelde kaçak inşaatlardadır. Bunlar mal sahiplerinin kendi yaptıkları inşaatlardakiler ya da taşerondakilerdir.” şeklinde konuştu.

“İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Zafiyetler Olabiliyor”

Gürcafer, “Bizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili zafiyetler olabiliyor. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir çalışma ortaya çıktıktan sonra, yeni uygulamaya geçilirken bir bocalama dönemi olmuştur. Bu dönemde de bizlere bayağı cezalar kesildi ve biz de bu cezalara itiraz etmedik. Onun dışında bizlerin kaçak faaliyetlerle uzaktan yakından alakası yoktur. Başka sektörlerde vardır.” ifadelerini kullandı.

“İnşaat Encümeni Olarak Biz Sürekli Denetlemeler Yapıyoruz”

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “İnşaat encümeni olarak biz sürekli denetlemeler yapıyoruz ve tespit ettiklerimiz ile ilgili de yasal kovuşturma başlatıyoruz. Sorun sistemdedir ve bir takım düzeltmeler yapılmalıdır. O düzeltmeler olmadığı müddetçe de kaçak bizim ülkemizde var olmaya devam edecektir. Kaçak işçiyle mücadele edilen bugünkü yöntemle başarılı olmak mümkün değildir. Sistemde arıza var, kökünden çözmek lazımdır. Sistemdeki arızadan dolayı sürekli tespit ederler ve ancak ceza yazarlar. Bundan dolayı da sürekli tespit ederler ve ceza yazarlar.” dedi.

“Müteahhitler Birliği Kendi İç Denetimini Yapıyor”

Başkan Gürcafer, “Müteahhitler Birliği şu anda kendisine üye firmaların, Türkiye’den veya üçüncü dünya uyruklu ülkelerden işçi getirme taleplerini bize bildiriyor. Bu çerçevede birlik firmanın elinde proje olup olmadığına bakar ve işçiye ihtiyacı olup olmadığına karar verir. Bunu yapma yetkisi Çalışma Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde vardır. Bu tür denetlemelerin diğer sektörlere de yaygınlaştırılması gerekir.” diye konuştu.