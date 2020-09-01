Almanya’nın Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin Euro bağışta bulunduğu bildirildi. Kayıp Şahıslar Komitesi’nden yapılan açıklamada, son bağışla birlikte, Almanya’nın 2006 yılından beri devam eden mali yardım tutarının 700 bin Euro’ya ulaştığı kaydedildi.
Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 Bin Euro bağış
Almanya’nın Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin Euro bağışta bulunduğu bildirildi. Kayıp Şahıslar Komitesi’nden yapılan açıklamada, son bağışla birlikte, Almanya’nın 2006 yılından beri devam eden mali yardım tutarının 700 bin Euro’ya ulaştığı kaydedildi.
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