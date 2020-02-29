Kayıp Almanı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

28/01/2020 tarihinde Alsancak da bulunan River Side Tatil köyünden çıktıktan sonra kendisinden birdaha haber alınamayan Alman vatandaşı Karl Heinz Weis (E-69) aramaçalışmaları aralıksız devam ediyor. Alsancak bölgesinde bulunan şüpheli ve boşkuyularda ve çevrede arama çalışmaları devam etti,90 polis ve 20 kişilik itfaiye ekibleri Alsancakda bulunan kırka yakın kuyuda arama kurtarma çalışmaları yaparken, bu çalışmalarda kayıp şahsız izine rastlanamadı. Kayıp Alman vatandaşı ile ilgili gelen her ihbarı değerlendiren polis teşkilatı kayıp şahsı biran önce bulmak için geniş çaplı aramalara devam ediyor. Vatandaşlardan da bu konuda destek isteyen polis teşkilatı Karl Heinz Weis’i gören vatandaşların en yakın polis karakolu aramalarını önemle rica ediyor.

Haber: Yusuf Darbukacı

Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2020, 15:44