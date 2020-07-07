Kaya Artemis’te Neler Oluyor?

Bafra’da faaliyet gösteren Kaya Artemis Otel’in, otel ve casino çalışanı olan 420 personelin işine son vermek istediği iddia edildi. Otel yönetimi yanlış anlaşılma olduğunu belirtti.

Pandemi nedeni ile 14 Mart 2020 tarihinden beri faaliyetlerini durduran Kaya Artemis Otel’in geçtiğimiz gün Mart 2021 tarihine kadar faaliyet göstermeme kararı aldığı öğrenildi.

Alınan kararın ardından ise 420 personeli işten durdurmak isteyen otel yönetiminin tazminat ödememek için aralarında yabancı uyruklu çalışanların da olduğu personeli 10 Temmuz tarihine kadar istifaya zorladığı iddia ediliyor.

İstifaya zorlanan personel bugün haklarını öğrenebilmek amacı ile Mağusa Çalışma Dairesi önünde bir araya geldi.

Aylardır tek kuruş dahi ödeme alamadığını belirten personel, otel yönetiminin tazminat ödememek adına bir birtakım belgeler imzalatıp kendilerini istifaya zorladığını kaydetti.

İmzalanan belgeler karşılığında bin 500 TL ödeme yapılacağı belirtildiğini kaydeden personel, “ 3 gün içerisinde kapı dışarı edilmek isteniyoruz. Bangladeşli 50 arkadaşımızın sadece uçak bilet fiyatları 2 bin Dolar’dan fazla. İş yerimize güvenip pandemi sürecinde sadece marketlere 2’şer bin TL borç yazdırmak zorunda kaldık. Şimdi ise kurduğumuz tüm düzeni 3 gün içerisinde bozup, adeta 5 kuruşsuz bizi işten durdurmak istiyorlar” diyerek devletten yardım talebinde bulundu.

Yaşanan krizin ardından Çalışma Dairesi konuya müdahil olarak bugün otel yönetimi ile görüşme yaptı. Görüşme sonunda otel yönetimi ile süreyi 10 Ağustos tarihine kadar uzatma yönünde uzlaşıya varılırken, bu tarihe kadar personele yarı maaş ödenmesi yönünde karar üretildiği öğrenildi.

Konu ile ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Kaya Artemis Otel Genel Koordinatörü Nihat Berkant, yanlış anlaşılma olduğunu belirterek çalışma izinleri konusunda yasal prosedürün uygulandığını ve devletin ürettiği karar doğrultusunda sürenin 10 Ağustos’a kadar uzatılacağını açıkladı.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2020, 16:46