Kavga Zanlısı Mahkemeye Çıkarıldı

Surlariçi’nde çıkan kavga sonucunda tutuklanan zanlı V.B hakim karşısına çıktı.

Zanlı verdiği ifadesinde Y.D’nin yüzündeki maskeyi çektiğini bu yüzden de yüzüne tokat atıp burnunun kırılmasına sebep olduğunu söyledi.

Polis olayla ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.