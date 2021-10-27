Kavga devam ediyor

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “ kendi Parti Genel Başkanı’na özel hayatın gizliliğini ihlal ederek, ailesini hiç düşünmeden bel altı vurmak için çeşitli tezgahlar içine giren Sucuoğlu’nun ne UBP’ye ne de ülkeye yarar sağlayamayacağının kesin olduğunu” vurguladı.

Ersan Saner, “ hiç çekinmeden yalan söyleyen, bir dediği diğerini tutmayan Sucuoğlu, söz konusu kurgu videoda yer alan kadınla önce görüşmedim dedi ancak kadının mahkemede söylediklerinden sonra görüştüğünü kabul etti. İşin püf noktası budur “ dedi. Ersan Saner , Faiz Sucuoğlu’nun polise ifade vermekten kaçındığına da dikkati çekti.

Saner, açıklamasında şunları kaydetti:

“ Şahsıma UBP Genel Başkanlığı’nı kazanma olasılığım yüksektir diye düzenlenen gayri ahlaki komplonun merkezinde olduğu mahkemede avukatlar tarafından ortaya konulanlarda açıkça görülen Faiz Sucuoğlu benim dün kendisi ile hukuki mücadele yapmak üzere adaylıktan çekildiğimi açıkladıktan sonra suçluluğun telaşı ile kaleme sarıldı.