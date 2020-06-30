Kasti hasar ve darp davası sonuçlandı

Gazimağusa’da, 14.1.2019 tarihinde sohbet etmek için aracına aldığı yaşlı bir şahsı tenha bir yere götüren ve zor kullanarak ceketin cebindeki 4000 TL parayı gasp edip ceketin düğmelerinin kopmasına neden olan sanık Kezban Ünsol polis tarafından tutuklanmış ve aleyhine soygun, kasti hasar ve darp suçlarından dava açıldı.

Şikâyet üzerine tutuklanan sanık Kezban Ünsol’un evinde yapılan aramada gasp edilen 4000 TL bulunarak emare olarak alınmıştı. Olay esnasında yanında bulunan ve tutuklanan arkadaşı BB’ nin olayla ilgisi olmadığı gerekçesiyle daha sonra serbest bırakıldı.

Zanlı aleyhine tanzim edilen ve ağır ceza mahkemesine gönderilen dosya ile ilgili karar bugün verildi ve sanık 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gazimağusa’da oturumlarına devam etmekte olan, başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan Ağır ceza mahkemesi heyeti huzurunda bulunan ve sanık Kezban Ünsol aleyhindeki dosya ile ilgili kararını açıkladı. Ağır ceza mahkemesinin kararı kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okundu. Toroslu iddia makamı ve savunma tarafından sunulan olgularla ilgili bilgiler sunduktan sonra sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri belirtti.

Sanığın suçunu kabul ettiğini, pişmanlık duyduğunu, müştekiyi kendisine takındığı durum nedeniyle cezalandırmak maksadıyla bu suçu işlediğini, 33 yaşında eğitimsiz bir kişi olduğunu ve 18 yaşında evlendirilerek 3 çocuk sahibi olduğunu, eşinin ailesiyle ilgilenmediğini maddi sıkıntılar içerisinde oldukları ve suçunu kabul etmekle adaletin erken tecelli etmesine yardımcı olduğu konularını sanık lehine unsurlar olarak değerlendirildiğini belirten Toroslu, sanığın başka bir mesele ile ilgili 10 ay süreyle cezaevinde yatması neticesi işlediği suçun vahametini idrak ettiğini belirtmesinin de lehine unsur olarak değerlendirildiğini söyledi.

Sanığa ceza takdir edilirken suçun vahametini ve işleniş şeklini değerlendirmek gerekir diyen Toroslu, soygun suçunun ağır suçlar kapsamında olduğunu, kasti hasar ve darp suçu ile birlikte icra edildiği zaman ömür boyu hapislik cezası gerektirdiğine dikkat çekti. Kişilerin alın teri ile kazandıklarına göz dikenlere karşı mahkemenin mülayim davranması beklenemez diyen Toroslu kişilerin bu tip olaylar karşısında toplum içerisinde tedirginlik yaşamalarına neden olduklarını belirtti.

Bu olayda müşteki durumunda olan kişinin şikâyetini halen devam ettirmesinin de sanık aleyhine unsur olarak değerlendirildiğine vurgu yapan Toroslu netice olarak oy birliğiyle alınan karar sonucu sanığa mahkûm olduğu soygun suçundan 3 yıl, kasti hasar suçundan 2 ay ve darp suçundan da 1 ay hapis cezası takdir edildiğini söyledi. Ayrıca cezaların birlikte çekileceğini belirtti. (MHA)