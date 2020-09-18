Kaşif: "yapılan kesintiler daha geniş kesimlere yayılacak"

EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif, Girne, İskele, Mağusa ve Güzelyurt bölgelerindeki yüksek miktarda borcu bulunan sulama motorları ile büyük şirketlerin elektriklerini kestiklerini duyurmasının ardından yeni bir açıklamada bulunarak, "Asgari ücretli, emekli ve vatandaşların elektrik borcunu eksiksiz ödederken, sermaye kesimleri sırtlarını dayadıkları siyasiler yüzünden bir kuruş ödeme yapmadan elektrikleri kesilmemektedir” dedi.

EL-SEN olarak buna son verdiklerini söyleyen Kaşif,KIB-TEK'in bu toplumun malı olduğunu; siyasilerin çiftliği olmadığını ifade etti.KIB-TEK'in Yönetim Kurulu başkanının keyfi icraatları ile yönetilecek ve kıyak geçilecek bir kurum olmadığının altını çizen Kaşif, bugünkü kesintiler sonucunda 1 saat içerisinde 13 milyon TL’ye yakın tahsilat yapıldığını kaydetti.

Kaşif, hafta başı bu kesintilerin daha geniş kesimlere yayılacağını söyledi.

Kaşif’in açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

“Pandemi dönemi diyerek sermaye kısmına 10 kuruş olan teşviki 25 kuruşa çıkartmayı biliyorsunuz da, esas zorluğu çeken dar gelirli vatandaşımıza neden yardımcı olmuyorsunuz. Teşvik vereceksen KIB-TEK'in kasasından değil, Maliyenin kasasından vereceksen ver. Kararlı bir şekilde bu uygulamamız devam edecektir. Tehditlere karnımız tok, bu yöndeki adımlara daha şiddetli cevap vereceğimizi kamuoyu ile paylaşırız."

EL-SEN, yüz binlerce lira borcu olan ve ödeme yapmayan kurum ve kuruluşların elektriklerinin, sendikada örgütlü çalışanlar tarafından kesilmeye başlandığını duyurmuştu.