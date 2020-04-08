Kartal Harman Yazdı: Buckingham Palace daki odalarınıza GERİ DÖNEBİLİRSİN, ( DÖNEBİLİRSİNİZ❗)

Kartal Harman Yazdı: Buckingham Palace daki odalarınıza GERİ DÖNEBİLİRSİN, ( DÖNEBİLİRSİNİZ❗)
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Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şöyle dedi;

Teşekkür edip şükretmeyi öğrendiğiniz zaman ‘adam’ olacaksınız❗

Hani her fırsatta AŞAĞILADIĞINIZ, KÜÇÜMSEDİĞİNİZ, ve adına DEVLET diyemediğiniz, o tanımadığınız KKTC varya, sizi Avrupa’nın göbeğinden alıp ailelerinizin kucağına getiren DEVLETTİR o işte

Hani o Avrupa Birliği diyerek ağzınız dola dola gittiğiniz o ülkelerde, aç susuz kaldınız ya, hani aileleriniz burada ‘ aman ne olacak benim evladım’ diye diye meraktan öldü ya

Hani o “marketlerde yiyecek birşey kalmadı”, “allahtan çeşme suları içilirde susuz olsun kalmayacağız” diye mesajlar attığınız o Avrupa’nın göz bebeği ülkeler var ya, işte oralardan sizi alıp ailenize kavuşturan devlettir KKTC

Evet yahu sizin anladığınız dilden hani o ‘muz cumhuriyeti’ dediğiniz KKTC DEVLETİNDEN bahsederim

Hani o Avrupa dediğiniz yerde sağlığınız hiçe sayılmış, öldünüz mü kaldınız mı diye kapınız çalınmamış, ölümün kol gezdiği sokaklarda aç kalmıştınız ya hani, işte sizi bu ‘muz cumhuriyeti’ dediğiniz KKTC devletİ alıp getirdi oralardan buraya

Hani Dünya Sağlık Örgütü ‘YERİNİZDE KALIN’ bu hastalığı ‘BULAŞTIRMAYIN’ diye açıklamalar yapmasına rağmen, tüm bu riskleri alarak sizi buraya getiren devletten bahsediyorum

Aferin size, sizin için yapılan tüm bu fedakarlıklardan sonra ne de güzel teşekkürler ediyorsunuz böyle, tüm ŞIMARIKLIĞINIZLA devletinize

Odası kirliymiş, çarşafında mürekkep varmış, tuvaletinde saç çıkmış

Sözüm elbetteki tümünüze değil, lakin içinizde olan bazılarınadır

Beğenmediysen, ( beğenmediyseniz ) hemen ilk uçakla İngiltere’de kaldığınız Buckingham Palace daki odalarınıza GERİ DÖNEBİLİRSİN, ( DÖNEBİLİRSİNİZ)

Şimdi ŞIMARIKLIĞI bir kenara bırakıp, ŞÜKREDİN

Ardından da elinize bir bez bir de mop alıp odalarınızı temizleyin ve kendi hijyeninizi sağlayın

Sizi anlıyorum geldiğiniz Saray odalarında bu temizlik işlerinizi ‘cariyeleriniz’ yapıyordu ama bir müddet idare edeceksiniz artık

Ha tuvaletteki saçtan rahatsız olan kardeşime de tavsiyemdir. Çek abim sifonu da devam et

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 13:04
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YORUMLAR
Ahmet Şamlıoğlu
Ahmet Şamlıoğlu - 2 saat Önce

Bunun üstüne daha ne söyleyelim. Ağzına sağlık KARTAL HARMAN II

Yüksel öner
Yüksel öner - 2 saat Önce

Arkadaşlar kyk yurtları ile çıkan haber asılsız ve yalandır odalar benim evimden temizdir konforludur ben kyk da şef olarak çalışıyorum asgari ücretle bu virüs yüzünden ada genelinde 200 arkadaşım işsiz kalmıştır emekçi arkadaşlarım gece gündüz demeden 50 çamaşır 50 kurutma makinasında 90 derecede herşey yıkandı kurutuldu inanın bir çok otelden temizdir konforludur sadece odalarda tv yoktur her odada internet vardır yurt karantina altında olduğu için spor salonu pinpon masası veleybol sahası ve darst vardır kesinlikle halkımız inanmasın odalar dezenfekte olmuştur bir yıllık yurtdur kesinlikle inanmayın saygılar

Özel Duru
Özel Duru - 2 saat Önce

Hasssikdir Kartal Harman.....!!!!

Hüseyin omeraga
Hüseyin omeraga - 2 saat Önce

Super bir anlatış olmuş kaleminize saglik
acı ama gercek

Özkan Tülbentçi
Özkan Tülbentçi - 2 saat Önce

Bundan daha iyi anlatılamazdı.
Elinize kaleminize ve uslubunuza bayıldım. Helal olsun

Magusalı
Magusalı - 2 saat Önce

Bundan daha güzel bir anlatım şekli olamaz. Tebrik ediyorum.

Hasan çelikkan
Hasan çelikkan - 1 saat Önce

Keske sayın kartal bu şekilde bir yazı yazmasaydı tümünü de ayni kefeye koyup sucladı biraz daha sakince düşünüp da kaleme alsaydi ...ben bu üslubu beğenmedim

Aysun kelebek coşkun
Aysun kelebek coşkun - 44 dakika Önce

Dilinize sağlık

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