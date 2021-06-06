Kartal Harman yazdı:  Bu gibi pislikleri ya bize verin yada İDAM edin !

Köpeğe tecavüz !

Bazen ne yazmam gerektiğini bulamıyorum !

Hayvana tecavüz eden, ( köpeğe ) nefsi uyanan birinin, bir insana, kardeşimize, kızımıza, anamıza, karımıza neler yapabileceğini düşünmek bile istemiyorum!

Bugün insanların gözleri önünde Girne’de, Girne Belediyesine ait Baldöken Otoparkı içerisinde, siyah beyaz renk sokak köpeğine tecavüz eden bir insan diyeceğim de, dilim varmıyor. İşte o biri bizlerin içerisinde yaşıyormuş meğer!

Ulan şeref yoksunu adi, şimdi burdan sana yazıp, en ağır küfürleri sallasam ne olur sallamasam ne olur!

Burda klavye başında atar-gider yaparız iki gün konuşuruz ve biter!

Ama senle yüz yüze gelmek gerek, bunun için gönüllü olan ne kadınlar, ne erkekler var bu ülkede biliyor musun ?

Bu ülkede bu gibi suçları işleyenler halkın eline teslim edilmediği müddetçe, hak ettikleri cezaları kesilemeyecek, üstüne üstlük birde bu devlet bu pisliklere yiyecek aş, yatacak yer verecek !

Benim nezdimde senin hakkın, aldığın nefesin kesilmesidir ötesi yoktur benim için!

Dileyen bana, yasalar var, mahkeme var şu var bu var diyebilir!

Sonuç ne olursa olsun düşüncem değişmeyecektir!

Bu gibi pislikleri ya bize verin yada İDAM edin !

Bugün hayvana bunu yapan yarın...