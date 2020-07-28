Kartal Harman yazdı

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman son yazısında toplumsal birlik çağrısında bulundu.

Harman yazısında şu ifadelere yer verdi.

İnsana SAYGISI olmayanın başta kendine saygısı OLMAZ!

Evet vakalar çıkıyor, çıkacak da, artacak da.

Lakin hasta olan bir insandır ve kimse bilerek ve isteyerek hasta OLMAZ!

Zaman toplum olarak bilinçlenme ve bir birimizin SAĞLIĞI için DİKKAT etme ve korunmak için gereken ÖNLEMLERİ alma zamanıdır!

Nerden bulaşmış ve kim bulaştırmış gibi ANLAMSIZ soruların hiçbir ANLAMI yoktur!

Evet, bu hastalık var ve yarın hangimizin HASTA olup olmayacağı da belli değil!

O yüzden klavye başından yorum yaparken LÜTFEN önce EMPATİ yapalım ondan sonra yorum yazalım!

Hasta olan insanları KIRMAKLA onları adeta VEBALI gibi göstermekle, onların ailelerini üzmekle kimsenin eline hiçbir şey GEÇMEZ!

Özellikle içine girdiğimiz bu süreçte çok daha DİKKATLİ ve çok daha HASSAS olmalıyız ki, bu hastalığı toplum olarak yenebilelim!

Aksi halde TOPLUM olarak KAYBEDERİZ !

Hem de EKONOMİK, hemde SAĞLIK açısından KAYBEDERİZ!

Şimdi, buralardan yani klavye sallayan ve;

sabahtan “Karantinasız girişlere hayır",”Kapatın kapıları””Yeter artık istifa edin"”Hastanede yer kalmadı” diyenlerin, akşam olunca bar’da pub’da kucak kucağa omuz omuza olmalarını bir değerlendirmelerini rica ederim!

Ondan sonra da ‘ben ne yapıyorum’ diye kendi kendilerine sormalarını elbette!

Evet hükümeti doğruyu bulması noktasında eleştireceğiz, hemde en ağırından yapacağız bu eleştirileri ama biz birilerini eleştirirken de, vatandaş olarak üzerimize düşenleri yapacağız en önce!

Ve unutmayacağız ki, biz kültürlü, okur yazar bir halkız ve de başımıza ÇOBAN İSTEMEYİZ!

Belli oldu ki, bu hastalığın üstesinden toplum olarak bizler GELECEĞİZ!

Bunu da bir birimizin SAĞLIĞINA ve HAYATLARINA duyacağımız SAYGI ile başarabiliriz!

Demem odur ki, bir birimizi KARALAYIP, “sen hastasın” diye DAMGALAMAK yerine, yarın kimin hasta olacağını bilmediğimizi İDRAK ederek davranmamız gerektiğidir!

Ve pek tabi ki buralardan “abuk-subuk” konuşmak yerine kurallara uyma çağrılarında bulunmak, hepimizin SAĞLIĞI için, toplumun SAĞLIĞI için atılacak en DEĞERLİ adım olacaktır!

Hade şimdi başlayalım!

Ben maskemi taktım ve sosyal mesafemi koruyorum!!