Kartal Harman Yazdı...

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi çok sert sözlerle eleştirdi.

Harman paylaşımında şöyle dedi;

Sayın Pilli sen bizimle dalga mı geçiyorsun?

Kapılardaki önlemleri iki katına çıkaracağım diye açıklama yapıyorsun, sağlıkçı göndereceğim diyorsun

Metehan sınır kapısına SAĞLIKÇI diye yolladığın personelin daha dün işe aldığın GEÇİCİ SÖZLEŞMELİ biri olduğunu ve bu kişinin BANKACI olduğunu BİLİYOR MUSUN?

Sayın Pilli Allah aşkına bırak bu işi başkaları koordine etsin ve yönetsin. Sınır kapılarında daha dün istihdam ettiğin asıl mesleği bankacılık olanlara broşür dağıttırarak Korona virüsüne karşı TEDBİR alınmaz..

Sınır kapılarında daha dün istihdam ettiğin asıl mesleği bankacılık olanlara broşür dağıttırarak Korona virüsüne karşı TEDBİR Gönderin oraya en azından bir SAĞLIKÇI, ATEŞ ÖLÇSÜN

Kayda değer bir şeyler yapsın