Kartal Harman video yayınladı ve bam telinden vurdu

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman yılbaşı gecesi kutlama yapan casinolar üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı çok sert sözlerle eleştirdi. Usta gazeteci açıklamasında "bizi enayi yerine koyamazsınız ama sağlık çalışanlarına en büyük hakareti ettiniz" dedi.

Harman yazısında şu ifadelere yer verdi; harman

⚫️ Hükümet, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık üst kurulu aşağıdaki sorular sizleredir !

➖ Sizin gücünüz ve yasaklarınız orta derece ve küçük ölçekli esnafa mı yetiyor ?

➖ Casinolar sizin kısıtlama ve yasaklarınızdan muaf mı ?

➖ Size göre virüs sadece cafe, bar ve meyhanelerde mi bulaşıyor ?

➖ Bu ülkede YASAKLAR ve KURALLAR sadece GARİBANA mı uygulanıyor ?

➖ Tüm bu sorulara cevabınız “HAYIR, bizim yasak ve kurallarımız bu ülkedeki herkes içindir” diyorsanız aşağıdaki görüntüler için nasıl bir açıklama yapacağınızı merakla bekliyoruz.

- Ha bu arada bu saatten sonra sakın ola küçük esnaf, bar ve meyhane sahipleri mekanlarını açarsa ceza kesmeye gitmeyin!

➖ Ya bir işi tam yapın yada hiç yapmayın !

➖ Şimdi halk olarak sizlerden AÇIKLAMA bekliyoruz!

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021, 20:30