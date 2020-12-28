Kartal Harman O okuldan gelen haberi paylaştı

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu'ndan gelen güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı;

⚫️ Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu !

➖ Az önce çok pozitif bir sesle Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu müdürü Canan Ozacar Gürkan Hocam aradı!

➖ Okulun durumu konuştuk.

➖ Ardından da temaslı olan öğretmenimizin test sonuçlarının NEGATİF olduğu bilgisini verdi ki, bu bilgi günün en güzel haberiydi !

➖ Canan Hocanım aynı zamanda okulda görev yapan tüm öğretmenlerin de test yapılması konusunda bilinçli olduklarını ve testlerinin de yapılmaya başlandığını ekledi.

➖ Tüm öğretmenlerin test sonuçları belli olduğu zaman “isimleri kapalı” olmak şartı ile benimle paylaşacağı konusunda da SÖZLEŞTİK!

➖ Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulundaki tüm öğretmenlerimizin NEGATİF olan test sonuçlarını yayınlamak üzere inşallah...