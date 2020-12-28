Kartal Harman O okuldan gelen haberi paylaştı

Kartal Harman O okuldan gelen haberi paylaştı
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Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu'ndan gelen güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı;

 ⚫️ Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu ! 
➖ Az önce çok pozitif bir sesle Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu müdürü Canan Ozacar Gürkan Hocam aradı! 
➖ Okulun durumu konuştuk. 
➖ Ardından da temaslı olan öğretmenimizin test sonuçlarının NEGATİF olduğu bilgisini verdi ki, bu bilgi günün en güzel haberiydi ! 
➖ Canan Hocanım aynı zamanda okulda görev yapan tüm öğretmenlerin de test yapılması konusunda bilinçli olduklarını ve testlerinin de yapılmaya başlandığını ekledi. 
➖ Tüm öğretmenlerin test sonuçları belli olduğu zaman “isimleri kapalı” olmak şartı ile benimle paylaşacağı konusunda da SÖZLEŞTİK! 
➖ Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulundaki tüm öğretmenlerimizin NEGATİF olan test sonuçlarını yayınlamak üzere inşallah...

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