Kartal Harman kendisine gelen mesajı paylaştı

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne ulaşan bazı vatandaşlar Girne Gümrük Dairesi’nde çalışan kantincinin her iki testinin de pozitif çıkmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını bildirdi.

Durumu köşesine yansıtan Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman yazısında şu ifadelere yer verdi.

Girne Gümrük Dairesi’nde kantincinin her iki testide pozitif çıktı.

Personelin hepsi temaslı olduğu halde,sırf daire kapanmasın diye herhalde, sen uzak temaslısın,sen yakın temaslısın diye hemşireler telefon görüşmesiyle karar verdiler.

Aynı odada oturan kişilerin biri yakın temaslı( karantinaya gidecek) diğeri uzak temaslı( karantina yok,izole olmak yok).

Kantinci arkadaş maalesef maske takmadığı gibi bir çok personel maskesizdi.

Çay kahve içen,tost yiyen kişiyi bile uzak temaslı saydılar.

Tüm personel kantinden çıkmaz.

Şu an tüm personel panik halde ancak hiç bir yetkilinin umrunda değil. Siz haber yapmayınca kimse duymuyor Kartal bey.”

Sağlık Bakanlığına soruyoruz:

Dün akşam yarın aranacaksınız ve karantinaya gideceksiniz dediğiniz kişileri bu saat olmuş ve aramamışsınız !

Neden ?

Allahtan bazı arkadaşlarımız sorumluluk sahibi ve sizin onları aramamanıza rağmen kendilerini izole etme kararı almışlar!

Peki, siz ne yapıyorsunuz ?

Neyi bekliyorsunuz ?

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020, 22:00