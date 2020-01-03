Kartal Harman kendi üslubu ile tepki gösterdi

Bozuk yollara karşı vatandaş, sosyal medyada “yol yoksa seyrüsefer da yok” isimli bir grup kurdu. Gruba kısa zamanda vatandaşlar yoğun katılım gösterdi ve 5000 üye rakamına ulaştı. Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman da tedavisi devam ettiği halde bu çağrıya sessiz kalmadı. Harman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi;

Bu seyrüsefer zammı hangi yolları kapsıyor ?

Bildiğim kadarı ile tarlalarda trafik yoktur !

Ve tarlalarda giden araçlara da seyrüsefer gerekmiyor !

#buyollarabusefrüseferÖDENMEYECEK!

Gruptan yapılan bazı paylaşımlar şöyle;

Buda mağusadaki KALBİMİ SENDE BIRAKTIM yolu

Seyrüsefer yok önce 6 ayda verdiğim lastik paralarını versinler da sonra

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2020, 16:43