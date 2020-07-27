Kartal Harman Karantina Merkezindeki İçler Acısı Durumu Duyurdu

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki içler acısı durumu ortaya çıkardı.

Sosyal medya hesabından karantina servisinin kapısının fotoğrafını paylaşan Harman, dünyada uygulanan karantina merkezlerini birebir örnek almış olmamız gerçekten taktire şayan” diyerek de manidar bir gönderme yaptı.

Harman’ın yazısı şöyle;

Nalbantoğlu’ndaki REZALET!

Kapısı aralık ( gındırık ) olan servis, covid-19 hastalarının kontrol altında tutulduğu karantina merkezidir! ( Eski Nöroloji servisidir!)

Bu kapının yanındaki servis ise, ameliyatlı, çocuk, yaşlı ve Kadın hastaların tedavi gördüğü Üroloji servisidir!

Dünyada uygulanan karantina merkezlerini birebir örnek almış olmamız gerçekten taktire şayan!

Bir hastalık nasıl bulaştırılır adlı tez yazılsa jüriden tam not alırdık!

Yazık!

Nalbantoğlu Başhekimi bu konuda bizlere nasıl bir açıklama yapar acaba ?

Yada Sağlık Bakanlığı yetkilileri hangi sıklıklarla kontrol için Nalbantoğluna gidiyorlar ?

Şaka bir yana bu mu sizin ÖNLEMİNİZ ?

Bu mu BULAŞI ÖNLEMEK adına aldığınız TEDBİRLER?

Ben bu görüntüyü yayınlarken ve bu paylaşımı yaparken UTANDIM! Ya siz