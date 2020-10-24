Kartal Harman kalplere dokundu

⚫ Ertelemeyin...

Arka arkaya ölümler yaşadık bir kaç gün içerisinde.

Hayat böyle işte...

Bir an sonra ne olacağımızın garantisi yok!

Ölür müyüz, kalır mıyız belli değil!

Demem odur ki, etrafınızdaki insanların, anamızın, babamızın, ailemizin sevdiklerimizin değerini bilelim.

Onlarla geçirdiğimiz vakitlere şükredelim.

İnanın geçip giden bir anın telafisi yok!

Ölüm denilen gerçekle, hangimizi nerede, ne zaman beklediğini bilmeden yüzleşeceğiz elbette!

Bu işin sırası yok!

Belki yarın, belki yarından daha da yakın!

Hayattayken sarılın sevdiklerinize, arayın onları, yanlarına gidip gözlerinin içine bakın, kokularını içinize doldurun, çalan telefonunuzda ‘anam, anacığım, babam, babacığım’ yazıyorsa eğer, binlerce, onbinlerce kez şükredin...

Sarılın sevdiklerinize.

Ertelemeyin...

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020, 13:31