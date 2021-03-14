Kartal Harman İsyan Etti: Artık yeter sokaklar araba dolu

Sokağa çıkma yasağının Pazar günü olmasına rağmen insanların sokaklara akın etmesine Haberal Kıbrıslı Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman isyan etti. Hükümeti de gerekli denetimleri yapmamasından dolayı eleştiren Harman şunları söyledi;

Bu saatten sonra ne yasak, ne sokağa çıkma yasağı, nede başka bir yasağa yada karara uyarım!

Devletin kurallarına yasaklarına uyacağız diye işimizden, gücümüzden, ekmeğimizden, dükkanımızdan olduk, neymiş YASAK varmış !

Artık yeter sokaklar araba dolu Girne üst yolu, alt yolu, Ayorgi-Alsancak gidiş geliş trafik, Lapta-Garava deseniz hak getire neymiş sokağa çıkma yasağı varmış !

Biz kurallara uyanlar APTAL, siz evlerde doğum günü partisi düzenleyenler yasak olduğu halde sokaklarda gezenler AKILLI öyle mi ?

Ama siz de haklısınız tarihinin en BASİRETSİZ en İŞ BİLMEZ hükümetinden DENETİM beklemek en büyük APTALLIK olsa gerek.

Buraya yazıyorum bu saatten sonra ne bir kuralınıza ne de herhangi bir yasağınıza UYMAYACAĞIM!

Ya devlet olur DENETİM yaparsınız yada sizin aldığınız da alacağınız da tüm kararlar HÜKÜMSÜZ sayılacaktır !

Almış olmak için aldığınız saçma sapan kararlar yüzünden bizi bitirdiniz !

Bu saatten sonra kendi önlemimizi alır dükkanımızı açar ekmeğimizin de derdine düşeriz siz de HÜKÜMETÇİLİK oynamaya devam edersiniz!





Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 20:10