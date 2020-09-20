Kartal Harman'ın yazısından sonra gelen esnaf mesajları tabloyu ortaya çıkardı

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman ülkede yaşanan ekonomik krizin derinleştiğini yakında işletmenlerin iflaslarını vereceğini yazmıştı.

Kapatmadınız BATIRDINIZ!

İş bilmezlik, programsızlık, öngörüsüzlük, beceriksizlik ve basiretsizliklerinizin toplamı eşittir, ESANF ve ÖZEL SEKTÖRÜN BİTİŞİ!

Artık rahat edebilirsiniz!

Cafeler, barlar, restoranlar BATTI!

BATIRDINIZ!

Ortaya çıkacak olan İFLASLARDAN ve İŞSİZLER ORDUSUNDAN sorumlu sizlersiniz!

Aferin size ki, ‘biz sizi kapatmadık’ diyerek aldığınız anlamsız önlemlerle insanların kendi kendilerine kapatmalarına ve batmalarına sebep oldunuz!

Vermediğiniz 1500 TL’leri tekrar vermeyesiniz diye esnafı ve işletmecileri güya açık tutup BATMALARINA YOL AÇTINIZ !

Ve biz bunun farkına varmadık sanıyorsunuz öyle mi?

Vardık hem de çok iyi vardık!

Ne yaptığınızı, ne planladığınızı çok iyi bildik ve çok iyi gördük!

Bundan sonra sıra bizde!

Sıra biz esnafta, biz özel sektörde!

Ne demişler ben bu toprağın altına gideceksem yalnız değil seni de çekeceğim yanımda!

Bu saatten sonra, bazılarınız değil milletvekilliğini, meclisin kapısını bile göremeyecekler bundan sonraki hayatlarında!

Bizler BATTIK !

Kaybedecek bir şeylerimiz kalmadı artık !

Ya sizlerin ?

Bekleyin o günün gelmesine çok az kaldı!

O gün gelecek ve bizlerde son sözümüzü söyleyeceğiz!

Az kaldı!!!

Harman’ın köşe yazısının ardından esnaf isyanını ve yaşadığı sıkıntıları gönderdiği mesajlarla dile getirdi.

İşte o mesajlardan bazıları;

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020, 20:05