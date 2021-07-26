Kartal Harman: Etmezsen adam değilsin

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Kartal Harman: Etmezsen adam değilsin
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 Etmezsen ‘adam’ değilsin !

 Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin pasaportlarını İPTAL edeceğim diyor !

 Anayasal haklar bir ‘AYYAŞIN’ iki dudağı arasında iptal edilemez !

 Hade bakalım Anastasiadis, etmezsen ‘adam’ değilsin!

 Sanki de, Kıbrıslı Türklere bir lütufta bulunmuş ve pasaport vermiş Anasatasiadis!

 Belli ki, unutmuş Kıbrıslı Türklerin bu pasaportlara sahip olma haklarının 1960 Anayasasından kaynaklanan HAKLARI olduğunu !

 Bu arada sözüm ona her fırsatta milliyetçilik naraları atıp da ceplerinde Güney Kıbrıs Pasaportu ve kimliği taşıyan siyasiler, sizlerde bu pasaport ve kimlikleri iade etmezseniz sizler de ‘adam değilsiniz!’

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