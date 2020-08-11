Kartal Harman Esnafın İçine Düştüğü Sıkıntıyı Yazdı

Seçim gezisindeki siyasilere sormak isterim;

Hani köy köy gezip vatandaşa ‘yalan dolan’ satmaya çalışıyorsunuz ya ilk önce şunu bilin ki, arkanızdan söylediğiniz yalanlardan dolayı önce ‘küfür’ ediyor sonrasında da gülüyor insanlar !

Ancak, konumuz bu değil!

Konumuz, sizler geziyorsunuz ya bu gezileriniz sırasında KAPANMIŞ iş yerleri, DEVREN SATILIK yada DEVREN KİRALIK ilanlar asılı dükkanları GÖRMÜYOR MUSUNUZ?

Akdeniz’in incisi Girne Limanına en son ne zaman uğradınız yada Lefkoşa çarşıya, yada Mağusa surlar içine yada Lefke’ye, Güzelyurt’a ?

Sterlinin 10 seviyesine ramak kalmış halinden dolayı kiralarını ödeyemeyecek durumda olan işyeri sahiplerinin FERYATLARINI duymuyor musunuz ?

Kiralarını ödeyemeyen işyeri sahipleri ile mal sahipleri arasında yaşanan SIKINTILARI görüyor ve duyuyor musunuz ?

Yoksa sizin gezdiğiniz yerler GÜLLÜK GÜLİSTANLIK MI?

Eğer öyleyse söyleyin bizlerde oralara gidelim!

Bu ülkede çok yakın bir zamanda sosyal PATLAMALARIN yaşanacağının farkında mısınız ?

Alacaklı ve vereceklilerin çok yakın bir zamanda bir birlerine GİRECEĞİNİN farkında mısınız ?

Ev kiralarının, iş yeri kiralarının, okul taksitlerinin, banka kredilerinin ÖDENEMEDİĞİNİN ve ÖDENEMEYECEĞİNİN farkında mısınız ?

Tüm bunların sonucunda ülkenin çok ama çok yakın bir zamanda KAOSA gireceğini ve halkın bir birine gireceğinin farkında mısınız ?

Para kazanamayan iş verenlerin ve alacaklarını alamayan kişilerin KENDİ yöntemleri ile bir birlerinden bir şeyler almanın yoluna gitmeye başlamak üzere olduklarının farkında mısınız ?

Bunun sonucunda buraya yazmaktan bile imtina ettiğim sonuçların önümüzdeki ay itibarı ile yaşanmaya başlayacağını biliyor musunuz ?

Sosyal patlama belki bugün belki yarın yaşanmaya başlayacak ve insanlar birbirlerine GİRMEYE başlayacaklar.

Oluşacak olan bu durum karşında siz hükümet edenler ne yapıyorsunuz ? Ne gibi önlemler alıyorsunuz ?

Yoksa sizin gaileniz sadece SEÇİM bizimkisi ise GEÇİM mi ?

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020, 11:07